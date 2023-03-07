Гороскоп на 7 марта 2023 по картам Таро: все знаки Зодиака

Овен – Луна
Во вторник Овны могут столкнуться с обманом и нечестной игрой со стороны скрытых недоброжелателей, особенно в работе. Будьте внимательны и не позволяйте кому-то возложить на вас дополнительные обязанности, чтобы избежать ошибок.
Об этом пишет Слова и фразы.
Телец – Отшельник
Тельцам важно понимать, что все происходящее является проверкой на прочность. Не сдавайтесь и не бросайте то, что уже начали, независимо от сложностей. Ваш труд будет замечен и оценен.
Близнецы – Шестерка мечей
Завтрашний гороскоп для Близнецов сообщает о счастливом случае, который поможет им забыть о невзгодах и насладиться свободой. Просто расслабьтесь и дышите – все будет хорошо.
Рак – Десятка жезлов
Ракам же нужно задуматься о своих действиях в прошлом. Возможно, вы обидели кого-то своим поведением, и теперь они хранят на вас злобу. Попытайтесь избегать конфликтов и разрядить напряженность в общении.
Лев – Королева кубков
Завтрашний гороскоп для Львов рекомендует уделить время общению с близкими родственниками. Вы удивитесь, насколько много вы можете узнать друг о друге, если посвятите этому время. Вечером отдохните вместе с теми, кто вам дорог.
Дева – Воздержание
Девам предстоит принять важное решение. Не торопитесь и не принимайте поспешных решений – хорошенько обдумайте все свои варианты. Сейчас не время для рисков и непродуманных поступков.
Весы – Тройка мечей
Для Весов, Таро предсказывает успешный и спокойный день, где все на работе будет идти гладко, а вечером вы получите неожиданный сюрприз от близких друзей.
Скорпион – Двойка денариев
Для Скорпионов, карта Таро “Двойка денариев” означает большой успех, который будет следствием значимой работы, которую вы уже сделали. Ваши старания будут замечены и щедро вознаграждены, но не стоит расслабляться, потому что у вас еще много великих дел впереди.
Стрелец – Королева мечей
Стрельцы недавно испытывают постоянный стресс и может быть пора задуматься о себе. Не стоит изнурять себя и биться головой об стену. Возможно, решение проблемы находится очень близко, просто нужно взглянуть на ситуацию с разных сторон.
Козерог – Сила
Козерогам, гороскоп на вторник предвещает удачное завершение какой-то сделки, которая вызывала у них большие сомнения, но принесет значительную выгоду. Стоит обдумать, как действовать в дальнейшем, чтобы не упустить эту удачу. Карта Таро “Сила” может указывать на необходимость использования умения контролировать свои эмоции и уверенно действовать.
Водолей – Императрица
Водолеям предстоит период духовного роста или эмоциональной разгрузки, когда они смогут разорвать череду неудач и заняться делами, которые принесут удовольствие и желаемый результат.
Рыбы – Рыцарь денариев
Для Рыб гороскоп прогнозирует финансовые трудности, которые могут немного подорвать их боевой дух. Тем не менее, необходимо собраться с силами и тщательно продумать все шаги по решению проблемы. Карта Таро “Рыцарь денариев” может указывать на необходимость принимать решения смело и грамотно, взвешивая все риски и возможные последствия.