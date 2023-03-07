Гороскоп на 7 марта 2023 по картам Таро: все знаки Зодиака

Вторник, 7 марта 2023 года, гороскоп по картам Таро предупреждает Овнов о возможных опасностях, советует Львам отдохнуть, а намекает Скорпионам на большой успех.

Овен – Луна

Во вторник Овны могут столкнуться с обманом и нечестной игрой со стороны скрытых недоброжелателей, особенно в работе. Будьте внимательны и не позволяйте кому-то возложить на вас дополнительные обязанности, чтобы избежать ошибок.

Об этом пишет Слова и фразы.

Телец – Отшельник

Тельцам важно понимать, что все происходящее является проверкой на прочность. Не сдавайтесь и не бросайте то, что уже начали, независимо от сложностей. Ваш труд будет замечен и оценен.

Близнецы – Шестерка мечей

Завтрашний гороскоп для Близнецов сообщает о счастливом случае, который поможет им забыть о невзгодах и насладиться свободой. Просто расслабьтесь и дышите – все будет хорошо.

Рак – Десятка жезлов

Ракам же нужно задуматься о своих действиях в прошлом. Возможно, вы обидели кого-то своим поведением, и теперь они хранят на вас злобу. Попытайтесь избегать конфликтов и разрядить напряженность в общении.

Лев – Королева кубков

Завтрашний гороскоп для Львов рекомендует уделить время общению с близкими родственниками. Вы удивитесь, насколько много вы можете узнать друг о друге, если посвятите этому время. Вечером отдохните вместе с теми, кто вам дорог.

Дева – Воздержание

Девам предстоит принять важное решение. Не торопитесь и не принимайте поспешных решений – хорошенько обдумайте все свои варианты. Сейчас не время для рисков и непродуманных поступков.

Весы – Тройка мечей

Для Весов, Таро предсказывает успешный и спокойный день, где все на работе будет идти гладко, а вечером вы получите неожиданный сюрприз от близких друзей.

Скорпион – Двойка денариев

Для Скорпионов, карта Таро “Двойка денариев” означает большой успех, который будет следствием значимой работы, которую вы уже сделали. Ваши старания будут замечены и щедро вознаграждены, но не стоит расслабляться, потому что у вас еще много великих дел впереди.

Стрелец – Королева мечей

Стрельцы недавно испытывают постоянный стресс и может быть пора задуматься о себе. Не стоит изнурять себя и биться головой об стену. Возможно, решение проблемы находится очень близко, просто нужно взглянуть на ситуацию с разных сторон.

Козерог – Сила

Козерогам, гороскоп на вторник предвещает удачное завершение какой-то сделки, которая вызывала у них большие сомнения, но принесет значительную выгоду. Стоит обдумать, как действовать в дальнейшем, чтобы не упустить эту удачу. Карта Таро “Сила” может указывать на необходимость использования умения контролировать свои эмоции и уверенно действовать.

Водолей – Императрица

Водолеям предстоит период духовного роста или эмоциональной разгрузки, когда они смогут разорвать череду неудач и заняться делами, которые принесут удовольствие и желаемый результат.

Рыбы – Рыцарь денариев

Для Рыб гороскоп прогнозирует финансовые трудности, которые могут немного подорвать их боевой дух. Тем не менее, необходимо собраться с силами и тщательно продумать все шаги по решению проблемы. Карта Таро “Рыцарь денариев” может указывать на необходимость принимать решения смело и грамотно, взвешивая все риски и возможные последствия.