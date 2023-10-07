Гороскоп на 7 октября 2023 по картам Таро: все знаки Зодиака

Согласно гороскопу на субботу, 7 октября 2023 года, на Дев ожидает спокойный и расслабляющий день, в то время как для Стрельцов ключевым является и...

Овен – карта дня Таро “Король мечей”

У вас появляется возможность избавиться от давних забот, так как судьба в данный момент благоприятствует вам. Решение трудностей будет происходить практически автоматически, без необходимости прилагать значительные усилия.

Об этом пишет Слова и фразы.

Телец– карта дня Таро “Туз кубков”

Для Тельцов сегодняшний день, отмеченный картой Таро “Туз кубков”, обещает множество приятных событий, положительных эмоций и, возможно, даже новую любовь. Готовьтесь к тому, что судьба может преподнести вам приятные сюрпризы как в сфере семьи, так и на работе.

Близнецы – карта дня Таро “Королева жезлов”

Близнецов ожидает хороший день, согласно карте Таро “Королева жезлов”. Ваши начинания будут успешными, карьера и работа будут развиваться наилучшим образом. Деньги также могут появиться легче, поэтому просто будьте готовы к успехам и возможностям, которые приходят к вам.

Рак – карта дня Таро “Паж жезлов”

Готовьтесь к позитивным изменениям в вашей профессиональной жизни, которые могут охватывать широкий спектр сфер, начиная от смены работы и заканчивая ремонтом дома. Важно отметить, что ваши усилия двигают вас в правильном направлении, и вы будете щедро вознаграждены за это.

Лев– карта дня Таро “Семерка мечей”

Для Львов, согласно карте Таро “Семерка мечей”, сегодняшние обстоятельства могут предоставить возможность использовать не всегда честные методы для достижения своей цели. Важно помнить, что такие действия могут повредить вашей репутации, поэтому будьте осторожны в своих поступках.

Дева– карта дня Таро “Четверка мечей”

Девам, согласно карте Таро “Четверка мечей”, сегодня обещает день отдыха и релакса, и это будет только в вашу пользу. Не удивляйтесь, если посреди дня вы почувствуете усталость и потребность отойти от повседневных забот и погрузиться в себя.

Весы– карта дня Таро “Король жезлов”

Этот день благоприятен для продвижения по карьерной лестнице. Ваше проявление в работе будет весьма положительно оценено руководством, и это может привести к вознаграждению в виде премии, повышения и расширения перспектив.

Скорпион– карта дня Таро “Смерть”

Для Скорпионов, в соответствии с картой Таро “Смерть”, сегодняшние события могут казаться сбивающими с толку и вызывать чувство беспокойства. Чем активнее вы пытаетесь контролировать ситуацию, тем больше возникает проблем. Возможно, лучшим решением будет просто подождать и пережить эти события.

Стрелец – карта дня Таро “Тройка кубков”

Стрельцам, в соответствии с картой Таро “Тройка кубков”, следует быть осторожными и избегать поддаваться эмоциям. В этот день соблазн нарушить правила и запреты будет сильным, поэтому важно сохранять ясность ума и не терять голову.

Козерог– карта дня Таро “Страшный Суд”

Эта карта предвещает наступление события, которое будет иметь глубокое значение в вашей жизни. Возможно, изначально вы не осознаете его полную важность, но оно окажет значительное воздействие на вашу будущую судьбу и откроет новый этап.

Водолей– карта дня Таро “Восьмерка кубков”

Для Водолеев, в соответствии с картой Таро “Восьмерка кубков”, сегодняшние обстоятельства потребуют решительных действий. Возможно, вы столкнетесь с трудностями или затруднительной ситуацией, и вам придется изменить направление и принимать неожиданные решения.

Рыбы– карта дня Таро “Колесница”

Рыбам, в соответствии с картой Таро “Колесница”, предстоит полный контроль над ситуацией и способность эффективно управлять ею. Вы можете успешно справиться с любым заданием, которое возьмете на себя, благодаря вашей дисциплине и организованности.