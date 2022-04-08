Гороскоп на пятницу 8 апреля для всех знаков Зодиака

Прогнозы астрологов для представителей каждого знака Зодиака и ценные советы, кто хочет использовать возможности этого дня по максимуму.

Овен

День отмечен достижением успеха в различных деловых операциях. Они будут не очень сложными, но не следует ожидать большой прибыли.

Об этом пишет Слова и фразы.

Обратите внимание на приметы. Судьба может послать предостережение.

Телец

Возможно, сегодня вам посчастливится решить проблемы, которые не покидали вас на протяжении последних дней. Попробуйте реализовать задуманное новыми методами или с другими партнерами. Успеха вы сможете добиться только в том случае, если ваши поступки будут основаны на реальной оценке происходящего.

Близнецы

Этот день имеет тенденцию к возрастанию творческих способностей, интуиции, жизненного потенциала. У многих Близнецов значительно улучшаются супружеские отношения. Возможные проблемы благополучно разрешатся, если вы будете действовать обдуманно и осторожно.

Рак

Неблагоприятный день для коммерческой деятельности и заключения финансовых сделок. Просчитайте свои возможные расходы и реальные доходы: это поможет вам эффективно решить все хозяйственные вопросы. Опыт друзей и близких окажет незаменимую помощь.

Лев

День имеет негативные тенденции – разрушение, катастрофы, аварии. Необходимо быть предельно внимательными, не предоставлять детям полную свободу действий, позаботиться о старшем поколении родственников. Болезни в этот день могут иметь тяжелейшие последствия. Сны несут негативную информацию.

Дева

День благоприятен для активного отдыха, физических нагрузок, прогулок, новых знакомств. Хорошее время для наведения порядка в бумагах, делах, для начала ремонта или благоустройства. Все покупки, кроме приобретения недвижимости, будут удачны.

Весы

Жизненный потенциал Весов сегодня на высоком уровне. Творческий порыв и вдохновение, реализованные в этот день, могут вознести представителей данного знака на новые, ранее недосягаемые высоты. Хороший день для коллективных занятий, общения. С неприятностями сегодня удастся справиться в основном с помощью близких и старых знакомых.

Скорпион

Нельзя отказывать в просьбах, проявлять жадность, эгоизм. Рекомендуется жертвовать, советовать и прислушиваться к советам. Не исключено, что многие Скорпионы возобновят дружбу с теми, с кем отношения долгое время не ладились.

Стрелец

Благоприятный день для людей искусства, науки. Звезды настроены к вам благосклонно. Не исключено, что с помощью друзей или влиятельного покровителя вам удастся создать некую стартовую площадку для будущих успехов. Ребенок, родившийся в этот день, может реализовать свои способности и проживет плодотворную жизнь.

Козерог

Пассивный, тяжелый день. Ничего нового не предпринимайте. Занимайтесь повседневными, текущими делами. Козероги, заболевшие в этот день, с большим трудом справятся с недугом. Положительный результат будет зависеть от вашей силы воли и поддержки Высших сил.

Водолей

Тяжелый день для мужчин-Водолеев. Вероятные трудности возникнут по вине самого Водолея, особенно если он окажется в сфере фатальных влияний, зависимости от обстоятельств и материальной стороны жизни. Стремление к обновлению любой ценой может обернуться непоправимыми последствиями. В личной жизни вероятен окончательный разрыв отношений.

Рыбы

Вас ждет обычный трудовой день. Чтобы удержать удачу, многим нужно определить границы своих достижений, укрепиться на завоеванных позициях и стараться не пускать на свою территорию суетливых, завистливых и агрессивных людей. Сегодня вероятны конфликты, связанные с завистью тайных недоброжелателей или с собственным легкомысленным поведением.