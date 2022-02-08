Гороскоп на 8 февраля 2022 по картам Таро: все знаки зодиака

Гороскоп на вторник, 8 февраля 2022 года по картам Таро прогнозирует облегчение. Для всех знаков Зодиака наступит тот долгожданный период, когда можно прекратить “париться”, переживать и накручивать себя.

ОВЕН – Дама Мечей

Дама Мечей – карта, которая обозначает переменчивость, нестабильность и колебания.

Об этом пишет Слова и фразы.

Вероятно, в вашей жизни наступает не самый легкий период, однако не сомневайтесь в том, что он будет насыщенным и интересным. Овны обычно очень импульсивные и эмоциональные люди, поэтому в подобной обстановке не чувствуют особого дискомфорта, но сейчас вас это может подкосить.

ТЕЛЕЦ – Король Кубков

Гороскоп на завтра не обещает представителям этого знака довольно сложный день, в особенности в эмоциональном плане. Но, в то же время, он станет показательным для вас, ведь не зря выпала именно эта карта. Помните, вы – король положения, и нужно пользоваться этим. Тогда все наладится максимально быстро.

БЛИЗНЕЦЫ – Двойка Денариев

Двойка Денариев – это карта игрока, но также карта человека, которому безразлично, какое решение принять. Вам нравиться быть озорным и веселым, и все окружающие, а также обстоятельства способствуют этому. Если вам предложат путешествие – соглашайтесь немедля, оно получится как нельзя хорошим. Гороскоп на вторник советует вам быть посмелее, но не рискуйте слишком большими суммами.

РАК – Восьмерка Кубков

Каждый раз, когда мы выбираем путь, по которому пройдем, по необходимости это означает отказ от другого пути. Восьмерка Кубков символизирует выбор, при чем от него может зависить вся ваша дальнейшая жизнь. И даже жизнь окружающих. Вам нужно отпустить старое, возможно, просто не стоит оставаться в прежних отношениях: с близкими, любыми, коллегами и просто окружающими. В любом случае гороскоп на завтра подскажет вам, как быть дальше.

ЛЕВ – Шестерка Мечей

Львы в последнее время очень озабочены собой. Конечно, себя нужно ценить и любить, но вы иногда слишком уж зациклены на своих проблемах и амбициях. Но не стоит забывать, что вокруг вас существуют и другие люди, которым это неприятно. Будьте помягче, почеловечнее, и тогда гороскоп на сегодня подарит вам незабываемый сюрприз.

ДЕВА – Пятерка Жезлов

Пятерка Жезлов – карта, символизирующая противостояние: с обстоятельствами, с окружением и даже с самим собой. Это брошенный нам вызов, приглашение помериться силами и доказать, что вы стоите намного большего, нежели о вас думают. Гороскоп на вторник говорит, что вам предстоит сделать какой-то поступок в качестве помощи другим. Это послужит жизненной проверкой. Сумеете искренне посодействовать кому-то – получите огромное вознаграждение от судьбы.

ВЕСЫ – Суд

Эта карта означает перемены и преобразования. Пятерка Жезлов сигнализирует о том, что вскоре в вашей жизни один этап сменится другим. Если еще недавно вы думали, что все идет наперекосяк и у вас ничего не получится, начинайте забывать об этом. Данный период подошел к концу, скоро вся жизнь заиграет по-новому.

СКОРПИОН – Солнце

Солнце является символом света, который осветит вам дорогу к новым свершениям. Вам следует определиться, что в настоящий момент является важным конкретно для вас: слава, деньги, или душевное равновесие. От выводов, к которым придут Скорпионы, будет зависеть то, как они проведут этот день. Гороскоп на вторник говорит вам: если будете смотреть на все происходящее “трезвым глазом” – сумеете обойти все неприятности стороной.

СТРЕЛЕЦ – Король Жезлов

Король Жезлов обладает властью, харизмой, уверенностью в себе, а также известной долей авторитаризма. Естественно, вы также хотите соответствовать этим характеристикам, однако далеко не всегда это получается. Переступая через себя, вы также переступаете через других. Прекращайте, все в жизни возвращается бумерангом. Гороскоп на вторник советует взвешивать каждый свой шаг.

КОЗЕРОГ – Верховный Жрец (Вера)

Эта карта олицетворяет мир веры и глубочайшего доверия, основывающегося на непоколебимости избранных ценностей. Кажется все, что вы исповедовали в последнее время и есть ваш путь, а продолжить его – ваша судьба. Гороскоп на завтра поможет вам достичь полноценной внутренней гармонии и обрести совершенно новые эмоции.

ВОДОЛЕЙ – Двойка Кубков

Двойка Кубков чаще всего является символом возникновения и становления крепких чувств между двумя людьми. Эта карта чаще всего выпадает тем, кто испытывает влюбленность и говорит о том, что наконец наступает период яркого романтического увлечения. Вы открыты к новым чувствам, однако будьте готовы к тому, что они поглотят вас с головой.

РЫБЫ – Башня

Башня в картах Таро говорит о переменах, но речь о тех новшествах, которые вступают в силу без вашего ведома и вопреки вашему желанию. События могут развиваться очень быстро, вы можете потерять что-то очень дорогое для себя. На самом деле, такой своеобразный процесс очистки пространства вашей жизни может дать старт для чего-то нового.

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