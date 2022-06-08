Гороскоп на 8 июня 2022 по картам Таро: все знаки зодиака

Он принесет вам массу удовольствия и приятного общения.

ОВЕН – Восьмерка жезлов

Гороскоп на 8 июня для Овнов говорит, что это не самый благоприятный день для Овна, которому придется столкнуться с негативными слухами о себе. Bажно найти источник и пресечь подобные действия, потому что сплетни способны разрушить вашу карьеру и перспективы в личной жизни.

ТЕЛЕЦ – Тройка кубков

Приветствуйте наступивший день, ибо он полон даров. Радуйтесь жизни и полноте бытия, и не забудьте поблагодарить судьбу за то, что она дала вам. Лучше всего будет разделить эту радость с вашими близкими и друзьями.

БЛИЗНЕЦЫ – Мир

Близнецам 8 июня эта карта символизирует победу над своими слабостями. Вы перестанете быть рабом своих мимолетных желаний и страстей, не будете гнаться за призраками и обретете внутреннее равновесие.

РАК – Повешенный

Повешенный – одна из самых таинственных и богатых ассоциациями карт. Энергия, на которую указывает эта карта, может относиться к крайностям. Иногда мы жертвуем собой из-за чувства вины, иными словами, изображаем мученика. В другое время – можем плыть против течения. Вам стоит сделать выбор и решиться пойти на встречу своей судьбе.

ЛЕВ – Рыцарь жезлов

Гороскоп на среду говорит о том, что ваш темперамент даст о себе знать, и вам захочется “все и сразу”, либо же вы попадете в ситуацию, где страсти будут накалены до предела. Главное не строить далеко идущих планов. Если ваши эмоции требуют выхода, подберите для них подходящие подмостки.

ДЕВА – Луна

Гороскоп для Дев на завтра предупреждает их о наступлении нелегкого периода в жизни. Звери, которые изображены на карте, символизируют два разных отношения к подсознанию. В вашей жизни нет ярко выраженных целей и задач, но в скором времени это круто изменится.

ВЕСЫ – Король кубков

Вы должны научиться управлять своими чувствами и дать им волю. Не скрывайте эмоций. Если у вас перед глазами будет ясная цель, вы очень скоро убедитесь, что эмоции и богатая фантазия лишь помогают вам скорее достичь ее.

СКОРПИОН – Семерка денариев

Скорпионам нужно дождаться правильного момента прежде чем начинать действовать. Часто его выбор может весьма заметно сказаться на результате наших усилий. Карта также указывает, что выращенное вами теперь может расти само, не требуя вашего постоянного внимания.

СТРЕЛЕЦ – Четверка мечей

Спите, или медитируйте, или отправляйтесь на прогулку, или погружайтесь в воспоминания – делайте все, чтобы дать своему уму отдохнуть от занимающей вас проблемы.

КОЗЕРОГ – Рыцарь мечей

Вы должны безраздельно сосредоточиться на своей цели, чтобы ничто вас не отвлекало, поскольку Рыцарь пытается победить земное притяжение (то есть инерцию, с которой боремся мы все) чистой силой воли.

ВОДОЛЕЙ – Девятка денариев

Карта указывает, что вы преуспели в создании такого окружения, которое вам действительно по душе. Вы много работали и заслужили право насладиться результатом своих нелегких трудов.

РЫБЫ – Правосудие

Правосудие это одна из тех карт, название которых также является хорошим описанием значений. Честность, равенство и справедливость становятся преобладающими принципами, с которыми вы проживаете свою жизнь.