Гороскоп на 8 марта 2023 по картам Таро: все знаки Зодиака

В среду, 8 марта 2023 года, гороскоп по картам Таро предсказывает неожиданные события для многих знаков Зодиака.

Овен – Верховная жрица

Для Овнов в среду, 8 марта, лучше всего сделать давно запланированный шаг и принять важное решение. Следует обратить внимание на мнение близких, которые могут помочь в принятии правильного решения.

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Телец – Влюбленные

Для Тельцов, согласно картам Таро, 8 марта будет особенно благоприятным днем для личной жизни. Одиноким Тельцам представится шанс встретить свою любовь и начать серьезные отношения, а тем, кто уже находится в отношениях, рекомендуется открыто и искренне поговорить со своим партнером.

Близнецы – Звезда

8 марта Близнецам советуется успокоиться и перестать переживать по мелочам. Важно обратить внимание на свое душевное состояние и, если возможно, отправиться на природу.

Рак – Башня

Среда для Раков символизирует возможное решение давно волнующей проблемы. Карты Таро советуют Ракам довериться своей интуиции, которая поможет найти неожиданный способ решения проблемы.

Лев – Воздержание

8 марта Львам советуют уйти в тень и не привлекать к себе излишнего внимания, чтобы избежать негатива и агрессии окружающих. Вечер лучше провести в кругу друзей.

Дева – Отшельник

Для Дев Дева, согласно картам Таро, 8 марта является идеальным днем для планирования путешествия, а может быть и для его начала. Изменения в жизни не за горами.

Весы – Колесница

Весы могут столкнуться с непониманием и осуждением со стороны близких и друзей в среду. Однако карты говорят, что со временем ваши идеи будут оценены по достоинству.

Скорпион – Император

В день 8 марта, Скорпионы ожидают удача в любом начинании, которое они собираются предпринять. Это идеальный день для новых проектов, важных решений или полезных знакомств.

Стрелец – Шут

Стрельцам советуют провести выходной в компании друзей, однако им следует быть внимательными к своим финансам, чтобы не потратить больше, чем планировали.

Козерог – Сила

Козерогам следует быть осторожными и не вступать в споры с близкими, чтобы доказать свою точку зрения. Лучше набраться терпения, так как вечером их ждет приятный сюрприз. Карта Таро “Сила” указывает на силу воли, которую они смогут проявить, чтобы сохранить равновесие и избежать конфликтов.

Водолей – Луна

В день 8 марта, вас ждут заманчивые деловые предложения и возможность совершить интересную поездку, которая принесет денежные поступления. Ваши успехи не останутся незамеченными.

Рыбы – Мир

Рыбам предстоит действовать и все начинания, которые они предпримут в этот день, будут успешными и принесут свои первые плоды. Карта Таро “Мир” указывает на гармонию и успех, которые будут присутствовать в их жизни. Кроме того, Рыбам стоит быть осторожными и не спешить открываться знакомым, которые недавно появились в их жизни.