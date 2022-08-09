Гороскоп на 9 августа 2022 по картам Таро: все знаки Зодиака

Он будет посвящен решению проблем и сложных задач.

ОВЕН – Туз денариев

9 августа выбирайте то, что может пригодиться при осуществлении долгосрочных планов, особенно в области работы и капиталовложений. Вы можете заложить фундамент своего нового долгосрочного проекта, о котором вы мечтали так долго.

ТЕЛЕЦ – Восьмерка мечей

В этот день гороскоп говорит о том, что вам следует отказаться развлечений и потуже затянуть пояс. Возможно, вы натолкнетесь на запрет, ощутите чувство зажатости и скованности, или встретитесь с какими-то иными ограничениями. Возьмите себя в руки – и прибавьте шагу.

БЛИЗНЕЦЫ – Рыцарь кубков

Рыцарь Чаш рекомендует вам взять чувства в свои руки. В отношениях мы все слишком часто обнаруживаем, что мы парализованы, нерешительны, неспособны ответить. Нырните на самую глубину и достаньте до дна ваших эмоций и чувств.

РАК – Дама жезлов

Вы уверены в своих силах, вы точно знаете, чего хотите, и готовы, если надо, взять на себя самую трудную часть работы. В этот день вы готовы сделать решающий шаг. Так вы сможете увлечь за собой других, которым нужны ваши оптимизм, поддержка и мудрое руководство.

ЛЕВ – Четверка жезлов

Не бойтесь самовыражаться и того, что вас за это “накажут”. Смело сделайте первый шаг в отношениях. Вы убедитесь, что вам рады. Приветствуйте этот день, отбросьте грустные мысли и подарите себе букет цветов. Если вы уже давно откладывали какую то неприятную обязанность, например, трудный телефонный разговор – это самый благоприятный день для таких дел.

ДЕВА – Десятка денариев

Вы можете наслаждаться полнотой жизни. Плоды созрели и ждут лишь, чтобы вы пришли и собрали их. Постарайтесь осознать те возможности, которые предоставляет вам повседневная жизнь. Если вы намеревались заключить сделку или совершить прибыльную операцию, то это для этого самый подходящий день.

ВЕСЫ – Дама мечей

Если вы до этого дня чувствовали себя стесненным или зависимым от кого то или чего-то, то теперь у вас есть шанс принять правильное решение и освободиться. Но смотрите, чтобы это стремление к независимости не вылилось в войну против всех и вся, которая может завести вас очень далеко.

СКОРПИОН – Восьмерка денариев

9 августа вам предстоит приняться за что-то новое. Может быть, это будет учеба или новое задание по работе, а может быть, и осуществление какого-то желания. Что бы это ни было, перспективы у вас хорошие, и в конечном итоге вас ожидает успех.

СТРЕЛЕЦ – Шестерка кубков

Разберитесь в себе и подумайте, от каких неприятных мыслях из прошлого вы хотите избавится. Прошлое даст вам совет или подсказку для вашей теперешней жизни, если вы встретитесь с человеком, которого не видели много лет или найдете вещь давно забытую или потерянную.

КОЗЕРОГ – Десятка жезлов

Этот день желательно встретить хорошей порцией дисциплины и выдержки. Вполне возможно, что вам понадобится и то, и другое. Либо вы сами возьметесь за дело, которое потребует всех ваших сил и даже больше, либо вам поручат дело, которое покажется вам невыполнимым. Но, если дело того стоит, соберитесь с силами и рискните.

ВОДОЛЕЙ – Тройка жезлов

9 августа вы наконец взойдете на “плато”, с которого перед вами откроются широкие перспективы. Используйте же этот шанс, чтобы осознать свои возможности, заглянуть в будущее и выбрать нужные ориентиры на пути к цели. Но помните об осторожности.

РЫБЫ – Туз кубков

Используйте этот день, чтобы сделать решительный шаг или принять многообещающее предложение. Возможно, вы предпочтете использовать 9 августа для того, чтобы разрешить наконец какую то застарелую проблему или “зарыть топор войны”, помирившись с кем-то.