Гороскоп на 9 февраля 2023 по картам Таро: все знаки Зодиака

Гороскоп на четверг, 9 февраля 2023 года, по картам Таро предсказывает яркий и одновременно сложный день большинству знаков Зодиака.

Гороскоп на четверг, 9 февраля 2023 года, по картам Таро предсказывает яркий и одновременно сложный день большинству знаков Зодиака.

ОВЕН – Пятерка кубков

К сожалению, ситуация все больше и больше выходит из-под контроля, причиняя вам немало мучений и страхов. Именно эти тревожные мысли, эмоциональные переживания, а не реальные неприятности, делают вас нервным и раздражительным. Вы перестали ориентироваться в ситуации, события происходят помимо вашей воли.

ТЕЛЕЦ – Пятерка денариев

Эта карта символизирует начало преобразований, которые должны в корне изменить вашу жизнь. Это всегда ущерб и недостаток, заниженная самооценка, боязнь проявить чувства. Вам не хватает средств. Разумеется, глобальные перемены не могут пройти безболезненно: чем-то придется пожертвовать – и в первую очередь устоявшимся порядком вещей.

БЛИЗНЕЦЫ – Императрица

Императрица – позитивная карта. Она говорит о стабильности, жизни в гармонии с природой и окружающими людьми, о творческих подъемах и любви ко всему прекрасному, о перспективах роста и процветанию во всех областях жизни, мудром использовании талантов. Карта символизирует как супружество, так и материнство, и может указывать как на рождение ребенка, так и на зарождение нового творческого проекта.

РАК – Пятерка мечей

Пятерка Мечей считается картой, отражающей возникающие в человеке противоречия. Они не появляются из ниоткуда: они вполне объяснимы и даже в чем-то оправданны. Это верный признак того, что жизнь входит сейчас в стрессовую ситуацию, освободиться от которой удастся не сразу.

ЛЕВ – Дворец мечей

Все, что волнует вас – это планы и их реализация, новые знания, новое дело. Вы постоянно чувствуете желание жить, страсть, активность и энергию. Эта карта символизирует активное мужское начало, личностный рост, творчество и силу воли. Ваша душа активно рвется к новым горизонтам, желает стать на ступеньку выше, получить власть, признание и известность.

ДЕВА – Паж денариев

Вы начинаете проект, включающий садоводство, питание, диету или физкультуру. Возможно, вы размышляете о том, чтобы стать родителем. Если принимать масть Монет более буквально, вы можете рассматривать новый план сбережений или инвестиций.

ВЕСЫ – Девятка жезлов

В последнее время, вы уже неоднократно переживали периоды подавленности и беспричинного раздражения. Все эти тревожные признаки указывают на то, что нынешний уклад вашей жизни исчерпал себя: пришла пора готовить будущие перемены. Начните с чего-то, что просто придаст вашему существованию новый оттенок, сделает его более красочным и увлекательным.

СКОРПИОН – Маг

Маг – это карта положительная. Начало нового этапа в жизни. Пришло время действовать и реализовывать свою мечту, желать и добиваться. Вам придется взять инициативу в свои руки, показать свое превосходство, а также проявлять силу воли, идти к цели и раскрыть свой потенциал.

СТРЕЛЕЦ – Паж мечей

Вы можете пережить нечто необычное. Возможно, на работе вам представится какой-то увлекательный шанс, или в личной жизни произойдет интересная встреча, и из этой искры потом разгорится пламя. Так или иначе, не пропускайте подобных знаков.

КОЗЕРОГ – Восьмерка кубков

Когда в раскладе появляется эта карта, она означает, что вы поворачиваетесь лицом к Луне, другим словом, к источнику своей интуиции. В более общих терминах, эта карта может означать возвращение к истокам, или обращение внимания на скрытые или наименее очевидные аспекты.

ВОДОЛЕЙ – Шестерка мечей

Шестерка Жезлов в этом раскладе – это преодоление препятствий, стоявших на пути к цели и мешавших достичь желаемого. Победа тяжелая. Не просто так дается. Чтобы сделать карьеру надо пройти определенные ступени. Это был трудный этап, но, к счастью, продолжался он не слишком долго.

РЫБЫ – Дама денариев

Не слушайте никого. Спокойно и последовательно делайте то, что наметили ранее. Не забывайте о своих долгосрочных планах. 9 февраля вы встретитесь с доброй женщиной, обладающей большим материнским сердцем, и эта встреча сыграет определенную роль в вашей судьбе.