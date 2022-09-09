Гороскоп на 9 сентября 2022 по картам Таро: все знаки Зодиака

Возможно, сегодня произойдет то, что позволит положить конец череде неприятных событий и даст прекрасный старт для великих свершений.

Об этом пишет Слова и фразы.

ОВЕН – Семерка денариев

Этот день может быть связан с надеждами, которые ранее не оправдались. Какое-то время назад вы посеяли “семена” – вложили силы и средства в какое-то дело. Но долгожданного результата так и не дождались. Безусловно, такие ситуации иногда выбивают из колеи и заставляют думать, что вы не способны на большее. Гороскоп на завтра для Овнов по картам Таро твердит, что ваши усилия не были напрасны и что рано или поздно все случится так, как вам выгодно.

ТЕЛЕЦ – Десятка мечей

В пятницу вы можете столкнуться с весьма опасной ситуацией. Человек, которому не нравится то, что вы делаете и как живете может проявить себя “во всей красе” и попытаться уничтожить вас. Борьба за место под солнцем и за право иметь собственное мнение – этому действительно стоит посвятить день. Он также может быть связан с решительным отказом от чего-то, что было вам дорого.

БЛИЗНЕЦЫ – Паж денариев

Эта карта обещает “денежное известие”. Гороскоп на сегодня обещает, что вам может поступить интересное предложение, касающееся бизнеса или работы. Также вам может прийти небольшая сумма денег, которую вы совершенно не ожидали увидеть. Может быть, к вам вернется часть уже давно забытого долга. Все, что вам предложат в этот день, обещает большие перспективы.

РАК – Рыцарь денариев

Всадник, изображенный на карте, символизирует практичного, надежного и консервативного человека, который медленно, но верно идет к своей цели – материальному процветанию. Умиротворенный пейзаж указывает на то, что ситуация будет складываться крайне благоприятно. Гороскоп на пятницу говорит, что вы сможете увидеть прямой путь к улучшению своего благосостояния. Это может быть новый проект, предложение доходного места работы или что-то еще.

ЛЕВ – Верховная жрица

Эта карта символизирует высшее духовное знание, прозрение, вспышки интуитивного озарения. Сегодня вы можете получить ответы на самые сложные вопросы своей жизни, если прикажете уму замолчать на время и прислушаетесь к внутреннему голосу. Второе значение карты – скрытые обстоятельства, которые могут оказывать существенное влияние на ход процесса. Третье значение указывает на необходимость духовного подхода к решению проблемы и верность своим принципам.

ДЕВА – Девятка кубков

Карта обещает вам яркие эмоции и насыщенный день: возможно, вы посетите веселую вечеринку в хорошей компании. Или же будете весь день пребывать в предвкушении значимого праздника. Гороскоп по Таро обещает, что день должен быть удивительно позитивным. Но все-таки не забывайте, что помимо отдыха есть еще и обязанности, которым также нужно посвятить время.

ВЕСЫ – Десятка денариев

Этот день будет посвящен семейным ценностям. Не исключено, что вся ваша семья соберется вместе на какое-то торжество. Если нет, вы будете пребывать мысленно со своими родными. Появится повод порадоваться за благополучие пожилых родителей, за успехи детей и за собственные достижения. Таро рекомендуют завтра сделать шаг в направлении повышения своего финансового благосостояния.

СКОРПИОН – Императрица

Вас ждет наступление продуктивного периода времени. Все то, что вы холили и лелеяли, над чем так старались работать, получит наконец свое развитие. Императрицаозначает прибыль. Следовательно, вы можете быть вознаграждены за определенные заслуги, хотя ранее были расстроены из-за того, что вас совершенно не ценят.

СТРЕЛЕЦ – Верховный жрец

Это карта высшей духовной власти. В пятницу для кого-то вы можете стать большим авторитетом, так как окажете этому человеку полезную услугу. С вами будут советоваться, вам будут доверять тайны, к вашему мнению будут прислушиваться, но все это может рухнуть, как только вы начнете “задирать нос”. В этот день вы действительно будете обладать особой мудростью. Не отказывайте тем, кто обращается к вам, и плюс в карму вам обеспечен.

КОЗЕРОГ – Король жезлов

Сегодня вы можете почувствовать небывалый прилив сил. Появится ощущение, что вам под силу любая задача. И это действительно так. В эту пятницу вы способны на все: решать любые проблемы, добиваться уважения и занимать лидерские позиции в обществе. Воспользуйтесь своими возможностями, чтобы поставить перед собой самую высокую цель. Сделайте первый шаг к ее реализации, но не позволяйте заниженной самооценке ослаблять вас.

ВОДОЛЕЙ – Четверка жезлов

Вам выпала замечательная карта гармонических отношений и плодотворного сотрудничества. Она может означать передышку после успешного завершения дела, флирт, новую любовь и даже помолвку или женитьбу. Гороскоп на сегодня говорит, что окружающие будут настроены к вам очень положительно, поэтому не бойтесь доносить им о том, что чувствуете.

РЫБЫ – Башня

Башня на картах Таро говорит о переменах, но речь о тех новшествах, которые вступают в силу без вашего ведома и вопреки вашему желанию. События могут развиваться очень быстро, вы можете потерять что-то очень дорогое для себя. На самом деле, такой своеобразны процесс очистки пространства вашей жизни может дать старт для чего-то нового. Но если вы сами спровоцируете события – знайте, будете потом долгое время жалеть о содеянном.