Гороскоп на четверг 16 февраля для всех знаков Зодиака

Овен

Представители творческих профессий смогут реализовать свои планы. Благоприятны деловые и творческие встречи, прием гостей.

Об этом пишет Слова и фразы.

Вероятна поддержка от вышестоящих организаций. В этот день нужно дарить людям радость, раздавать долги, очищать дом. Вы можете доставить много приятных минут своим близким. Научитесь радоваться тому, что преподносит жизнь.

Телец

Рекомендуются осторожность и внимательность в выполнении любого дела. Решительно действуйте во всем, однако никому не доверяйте инициативу. Не бойтесь браться за любую работу, хотя реализовать свои планы будет довольно тяжело. Нельзя бросать начатые дела, разрывать отношения с близкими людьми. Велика вероятность травматизма. Будьте осторожны с острыми предметами и режущими инструментами.

Близнецы

Сегодня отбросьте все сомнения и позвольте чувству уверенности полностью овладеть вами. Держитесь естественно, ни в чем себе не отказывайте – у вас все получится. Допустимы даже рискованные мероприятия. Но помните, что вам придется «отработать» все долги и авансы судьбы. В любви доверяйте первому впечатлению: оно будет самым правильным.

Рак

Личная жизнь может отойти на второй план: у влюбленных появится охлаждение чувств. Причина этого – частые ссоры, занятость на работе, появление соперника. Вас ждут испытания в отношениях между родителями и детьми. Если вам удастся избежать перечисленных неприятностей, то в ближайшее время все будет способствовать вашему успеху. В семье воцарится атмосфера взаимопонимания и любви.

Лев

Настроение будет колебаться от оптимизма до черной меланхолии. В первой половине дня из-за эмоционально напряженного фона вам будет крайне сложно договориться с партнерами и коллегами. Будьте готовы к тому, что кто-нибудь с утра испортит вам настроение на весь день. Не рекомендуется назначать совещаний или деловых встреч. Не стоит поддаваться беспокойству. Не исключено, что после встречи с близкими людьми вы получите огромный заряд жизненной энергии.

Дева

День будет благоприятен для обращений в общественные организации и государственные инстанции. Звезды советуют воздержаться от экспериментов и действовать старыми, давно проверенными способами. Будьте последовательны и напористы в деловых вопросах. Не забывайте, что отказ в последний момент от взятых обязательств может нанести непоправимый ущерб вашей репутации.

Весы

Звезды рекомендуют решительно браться за все предложенные дела и не упускать возможности добиться успеха. Во второй половине дня вас ждут испытания в отношениях между родителями и детьми. Не исключена вспышка ревности или ссора из-за денег. Постарайтесь простить нанесенные вам обиды: пройдет время, и все уладится. Крепкое здоровье и уверенность в своем успехе позволят вам бороться с конфликтами.

Скорпион

Благоприятный день для обновления, омоложения. Велика возможность счастливых стечений обстоятельств, в результате которых ваше финансовое положение улучшится. Это самый подходящий день для решения профессиональных и личных вопросов, принятия окончательных решений. Многих представителей знака будет переполнять чувство нежности и любви.

Стрелец

Возможно, вы получите важное сообщение, которое заставит вас отправиться в поездку. Не стоит решаться на рискованные операции. Постарайтесь разумно отнестись к любимому человеку, излишняя привязанность и бурное выражение чувств могут принести разочарование.

Козерог

Вам необходимо заниматься очищением организма и дома, прекратить неискренние отношения с назойливыми людьми. При этих условиях вам, возможно, удастся выяснить все мучившие вас вопросы, отношения с близкими станут понятными и гармоничными. Обратите внимание на здоровье, не следует перенапрягаться физически и умственно, так как в этот период возможны травмы, нервные срывы и обострения хронических заболеваний. Сегодня рекомендуется воздержание.

Водолей

Сегодня как никогда пригодится тактика выжидания. Рекомендуется плыть по течению. Желательно не вмешиваться в обычный ход событий – тогда большая часть неприятностей исчезнет сама собой. К концу дня вы почувствуете покой и равновесие чувств. У женщины-Водолея в делах сердечных предвидится неожиданное приятное событие. Не исключено, что ей удастся встретить человека, который будет заботиться о ней, возьмет часть проблем на себя.

Рыбы

День благоприятен для настойчивых и целеустремленных людей. Рекомендуется использовать этот день для ведения переговоров, получения необходимой юридической консультации. Уверенное продвижение к намеченным целям следует дополнить проявлением интереса к новым и перспективным делам. В решении важных проблем положитесь на свою интуицию.