Гороскоп на четверг 26 января: день больших возможностей

ОВЕН

Противоречивый день. Женщины-Овны смогут ощущать себя на высоте во всех отношениях. Вероятны деловые предложения, удачное завершение дел или новое увлечение. Ваше обаяние покорит окружающих.

Об этом пишет Слова и фразы.

Мужчинам-Овнам следует определить границы своих возможностей. Вкус к экстравагантным поступкам может отрицательно сказаться на усилиях последнего времени.

ТЕЛЕЦ

Будьте осторожны, не принимайте никаких важных решений, подождите более подходящего момента. Финансовое положение находится в неустойчивом положении, и только через два дня можно ожидать успехов в профессиональной деятельности и завоевании авторитета. Возможно некоторое перемещение по служебной лестнице, но вот в какую сторону – вверх или вниз, это будет зависеть только от вас. Не забывайте о завистниках и тайных недругах, способных на сплетни и наговоры. Кто-то снова пытается доставить вам неприятности.

БЛИЗНЕЦЫ

День связан с физическими нагрузками, получением информации, обретением любви. Звезды сулят вам успех в поиске дополнительных источников дохода или переходе к новым видам деятельности. Вероятен успех в финансовых делах. Благодаря свежим идеям или выбору новой стратегии вы удачно проведете деловые встречи и переговоры. Ваш оптимизм, обаяние и логика заставят партнеров пойти на сотрудничество. Не исключены новые ступеньки в карьере.

РАК

Будьте бдительны, не принимайте никаких важных решений и выжидайте. Возможно некоторое перемещение по служебной лестнице, но вот в какую сторону — вверх или вниз, это будет зависеть только от вас. Обстановка на работе сегодня не слишком благоприятна. В этот день опасайтесь сплетен и наговоров. Кто-то снова пытается заставить вас понервничать. После работы спешите домой.

ЛЕВ

Благоприятный день для Львов творческих профессий, особенно для театральных деятелей и преподавателей. Они смогут с блеском проявить себя, выразить все богатство своих чувств. Львам-политикам следует определить границы своих возможностей. Стремление покровительствовать может обернуться против вас или отрицательно сказаться на усилиях последнего времени.

ДЕВА

Активный, творческий день. Сегодня, возможно, произойдет какое-то важное событие в вашей жизни. День будет благоприятен и для работы и для отдыха: не будет никаких препятствий, неприятности обойдут вас стороной, получится все, что вы наметите. Если вы планируете сделать крупную покупку, подумайте, стоит ли тратить на нее так много денег, ведь пока можно обойтись и без нее.

ВЕСЫ

День благоприятен для коммерческой деятельности. Благодаря свежим идеям или выбору новой стратегии вы удачно проведете деловые встречи и переговоры. Ваш оптимизм, обаяние и тонкая дипломатия заставят партнеров пойти на сотрудничество. Вторая половина дня принесет потерю энергии и стремление к наслаждениям.

СКОРПИОН

День окажется благоприятным для заключения брака, новых контрактов и деловых переговоров, возможно решение важных вопросов с партнерами. Благодаря своей порядочности, честности и мудрости вы сможете любого убедить в чем угодно. Этот день может принести больше радости, чем какой-либо другой. Хотя вы прекрасно понимаете, что впереди заботы и непредвиденные препятствия, не концентрируйте свое внимание на этом, вам не- обходим хороший отдых.

СТРЕЛЕЦ

День связан с физическими нагрузками, получением информации, обретением любви. Благоприятны сотрудничество с партнерами и обращения к начальству. Звезды сулят вам успех в поиске дополнительных источников дохода или в переходе к новым видам деятельности — вы с легкостью сможете реализовать свои планы и намерения. Ваши оптимизм, обаяние и логика заставят партнеров пойти на сотрудничество.

КОЗЕРОГ

Сегодня звезды советуют действовать напористо и с размахом. Не отказывайтесь от новых дел, даже если они покажутся вам малоперспективными. В решении любых вопросов положитесь на свою интуицию. Вероятно, предстоят траты, но вложенные деньги окупятся сторицей.

ВОДОЛЕЙ

День обольщения, обмана, разгула темных страстей. Ваше финансовое положение несколько ухудшится. Вероятны потери. Если вы планируете сделать крупную покупку, подумайте, стоит ли тратить на нее так много денег. Велика вероятность краж, пожара или несчастного случая. Будьте особенно внимательны к своим детям.

РЫБЫ

Этот день благоприятен для реорганизации быта, крупных покупок, обмена. Вероятна поддержка со стороны: близкие вам люди возьмут часть финансовых проблем на себя. Возможно некоторое перемещение по служебной лестнице, но вот в какую сторону — вверх или вниз, будет зависеть только от вас. Молодым Рыбам рекомендуется не терять много времени на развлечения и встречи, спешите реализовать себя.