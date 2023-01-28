Гороскоп на февраль 2023 года: каким знакам Зодиака повезет в карьере

Февраль – благоприятное время для решения карьерных вопросов. Поскольку в феврале нет ретроградных планет, это период рисков и новых начинаний. Отбросив страхи, можно начать воплощать идеи в жизнь.

Астрологи советуют тщательно оценить перспективы на будущий год. Близнецам следует готовиться к положительным сдвигам в карьере, а Девам звезды прочат неожиданные перемены.

Об этом пишет stylecaster.com.

Овен

Овны в феврале будут стремиться к признанию. Вы захотите посвятить время внешности и улучшению самооценки, чтобы продвинуться вперед. В этом месяце важно самостоятельно расставить приоритеты, избавившись от сомнительных идеалов.

Найдите баланс между работой и личной жизнью. Если вы работаете на себя или в творческой сфере, этот месяц будет для вас отличным временем для реализации грандиозных идей.

Телец

Вы будете чувствовать себя более мотивированными и креативными, чем в последние месяцы. Было бы хорошо в феврале составить план на 2023 год.

Звезды советуют принимать перемены и не перегружаться на работе. Следует позаботиться о самочувствии и ментальном здоровье.

Близнецы

С течением месяца вы начнете чувствовать себя все более энергичными и социальными, потому что Меркурий, планета общения, войдет в воздушный знак Водолея 11 февраля.

С этим транзитом вы можете ожидать, что старые связи и друзья дадут о себе знать. Вы получите новые возможности по финансовым доходам. Готовьтесь к положительным сдвигам в карьере.

Рак

Вам нужно четко понять, чего действительно вы хотите в своей карьере. Попытайтесь найти другие ответы, кроме как «получение денег». Работа должна доставлять удовольствие, поэтому пора сделать важный выбор.

Вы будете рассматривать возможность сменить отрасль или даже полностью покинуть карьеру. Вы создали себе репутацию в течение многих лет, и ваши прошлые достижения будут работать на вас.

Лев

5 февраля полнолуние даст вам возможность освободиться от старой неуверенности и шаблонов, которые мешают вам достичь высокого потенциала. Пора отпустить ограничения, которые вы установили относительно своей работы.

Было бы хорошо начать окружать себя вдохновляющими и влиятельными людьми. Если вы отказались от своих мечтаний ради стабильности, у вас будет новый шанс воплотить их в жизнь.

Дева

Вы будете немного ошеломленными тем, насколько внезапно изменится ваша жизнь в феврале.

Вы гораздо креативнее и ценнее, чем считаете. Будьте готовы сказать «да» соответствующим возможностям, когда они появятся. В феврале вас ждет много прекрасных моментов.

Весы

Готовьтесь к большим мечтам и еще большим победам в этом месяце. Ваша упорство и трудолюбие поднимут вашу карьеру на новые высоты.

Возможно, вы подпишете новые контракты, начнете работать в новой должности или даже сделаете очень прибыльную инвестицию. Будьте готовы к совершенно новому образу жизни.

Скорпион

Никогда не было лучшего времени, чтобы начать наслаждаться успехами, чем сейчас. Независимо от того, работаете ли вы или ищете работу, месяц принесет вам нескончаемый поток хороших идей и творчества.

Это будет похоже на глоток свежего воздуха. После 20 февраля появятся новые неожиданные возможности и предложения.

Стрелец

Ваша карьера — лишь небольшая часть того, чем должна быть наполнена жизнь, и этот месяц даст вам достаточно времени, чтобы исследовать хобби и интересы вне работы. Когда у вас есть четкие приоритеты, работа будет идти гораздо легче.

В связи с полной Луной в огненном знаке Льва 5 февраля все иллюзии и привычки, из-за которых вы нездорово привязывались к работе, наконец-то распадутся. Пора переосмыслить ошибки и сделать выводы.

Козерог

В феврале ставки вырастут. С 11 февраля Меркурий, планета коммуникаций, усилит вашу способность вести финансовые переговоры. Используйте эту энергию, общаясь со своим работодателем или клиентами, чтобы получить больший доход.

Громко заявите о себя в этом месяце, а затем и дайте себе время на отдых.

Водолей

Водолеи должны быть готовы воспользоваться различными новыми возможностями. Этот месяц будет для вас очень благоприятным.

Используйте энергию и интуицию для творчества. Вам следует быть более сосредоточенным на результате.

Рыбы

Февраль перевернет вашу карьеру с ног на голову. С 18 февраля солнце войдет в знак Рыб, увеличивая вероятность кризиса и меланхолических настроений. Настраивайте себя на долговременный успех. Труд не будет легким.

Помните, что ваша работа должна отвечать вашим предпочтениям, желаниям и талантам таким образом, чтобы вы чувствовали себя реализуемыми. Поэтому суть февраля – быть честным с собой и быть готовым начать все сначала.