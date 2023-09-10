Гороскоп на неделю по картам Таро: Весам - жестокая карма, Львам - затишье перед бурей

Новая неделя принесет немало сюрпризов, но не все они окажутся приятными.

Тарологи составили гороскоп для всех знаков Зодиака на неделю (с 11 по 12 сентября). Весам придется отвечать за ошибки прошлого, а Львам стоит залечь на дно - грядет ураган из проблем. Что карты Таро сулят именно вам - расскажет таро-гороскоп ниже.

Об этом пишет УНИАН.

Овен

Новая неделя покажется Овнам беззаботной сказкой. Вы забудете обо всех делах и можете заниматься только своими увлечениями. Не переживайте, порой стоит оторваться от земли и расслабиться.

Телец

Карты Таро сулят Тельцам неприятное разочарование. В начале недели вы поймете, что сильно ошибались в людях. Постарайтесь держать свои секреты в тайне, иначе о них узнают все.

Близнецы

Близнецам стоит обуздать свой гнев. Примерно в среду у вас могут начаться проблемы в общении с людьми. Работайте над собой и учитесь сдерживать эмоции.

Рак

Тарологи сулят Ракам насыщенную неделю. Каждый день вы будете чем-то заняты, времени на отдых практически не останется. Однако потом вы поймете, что все это было не зря, усталость станет приятной.

Лев

Львам стоит быть максимально осторожными. В какой-то момент вам покажется, что все идет как нельзя лучше. Однако это лишь затишье перед бурей, судьба готовит для вас испытания.

Дева

Карты Таро сулят Девам успешный период. Эта неделя принесет вам возможность улучшить свое материальное положение. Помимо этого, вы узнаете, что вас очень ценят на работе.

Весы

Новая неделя будет очень важна для Весов. Вы можете понять, что карма действительно жестока. Придется отвечать за свои поступки и делать выводы, которые помогут вам не ошибиться в дальнейшем.

Скорпион

Тарологи считают, что Скорпионам стоит начать планировать свое время. Не позволяйте лени и развлечениям отнимать у вас самый ценный ресурс. Перед вами стоит еще много нерешенных задач.

Стрелец

Стрельцы будут веселиться, приключения принесут немало хороших эмоций. Однако к выходным вам стоит взять паузу. Не забудьте уделить время своей семье.

Козерог

Козерогам стоит готовиться к серьезным потерям. Конец недели принесет вам немало неприятностей. Постарайтесь не впадать в истерику, все можно решить, главное вовремя начать действовать.

Водолей

Карты Таро сулят Водолеям неделю, наполненную романтикой. Вы с головой уйдете в омут любви и растворитесь в отношениях. И это прекрасно, наслаждайтесь!

Рыбы

Тарологи сулят Рыбам непростую неделю. Не обойдется без скандалов и неприятностей. Однако вам стоит не поддаваться на провокации и делать то, что задумали.