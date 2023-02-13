Гороскоп на неделю с 13 по 19 февраля: какие испытания ждут разные знаки Зодиака

Астрологи рассказали, каким будет настроение звезд и планет в эти семь дней, а также дали простые и важные совет о том, как достичь счастья каждому из Знаков Зодиака.

Овен

У Овнов 15 и 16 февраля может очень сильно пострадать мотивация. Чтобы проблемы с энтузиазмом и желанием идти вперед не перекинулись на последующие дни недели, важно помнить о главных источниках мотивации. Овнам необходимо больше, чем кому-либо другому следить за кармой, стараясь поступать правильно в любой ситуации. Хитрость и ложь могут сделать так, что жизнь этих людей пойдет под откос, а удача просто испарится. Также астрологи настоятельно рекомендуют полагаться больше на факты, а не на домыслы. Последние могут выбить Овнов из колеи.

Телец

Тельцам в период с 13 по 19 число астрологи советуют оставаться энергичными и полными сил. Особенно это касается будних дней, в которые может происходить много интересного и важного. В самые опасные дни, коими станут среда и четверг, лучше не переходить дорогу опасным и непредсказуемым людям. Также на этой неделе астрологи настоятельно рекомендуют доводить любые начатые дела до конца. Если этого не делать, можно серьезно подпортить свою репутацию, да и просто потерять деньги, время. В общении с окружающими важно не воспринимать все их слова слишком близко к сердцу.

Близнецы

Близнецам стоит перестать думать о плохом. Это важное, хоть и не простое время, в которое поменять судьбу и жизненный путь им поможет сила мысли. Эксперты советуют воздержаться от критики в свой и в чужой адрес. Если говорить плохо про самих себя, это породит ненужные сомнения и страхи, либо, что еще хуже, чувство вины. Если критиковать всех вокруг, можно лишиться поддержки друзей и товарищей, а сейчас это очень важно, особенно в день соединения Венеры и Нептуна. Не стоит вмешиваться в жизнь окружающих, раздавая непрошеные советы направо и налево.

Рак

Ракам понадобится помощь мотивирующих цитат, про которые мы рассказывали ранее. Дело в том, что на этой неделе возможен сильный спад желания работать и делать что-то важное. Раки могут стать чуть более ленивыми, но это нельзя оставлять без внимания. Венера трудится на благо людей данного Знака. Им нужна поддержка данной планеты как никогда, поэтому лучше не отпугивать её желание помогать им. Она дает зеленый свет в любви, в делах, в попытках изменить свою жизнь. Это хорошее время для путешествий, смены обстановки и новых знакомств.

Лев

Львам на этой неделе будет удаваться делать то, что задумано, однако, по утрам у Львов возможно долгое пробуждение и вхождение в рабочий ритм. Самая большая опасность может подстерегать Львов, которые начнут слишком переоценивать свои возможности. Астрологи советуют быть реалистами и смотреть на все проблемы объективно. Важно оценивать свои силы здраво. Чтобы избежать разочарования, придется начать более тщательно планировать дела на будущее.

Дева

Девам стоит обратиться за помощью к зодиакальной нумерологии. Помощь их числа-талисмана будет очень кстати. Нужно быть осторожнее, ведь весьма умело расставлять сети будут враги и недоброжелатели. Астрологи советуют Девам внимательно следить за реакцией окружающих на свои действия. Если этого не делать, можно пропустить важный момент, в который кто-то из близких друзей или знакомых захочет сказать или сделать нечто важное. Женщинам-Девам стоит меньше обращать внимание на то, что о них говорят окружающие, а мужчинам этого Знака, наоборот, лучше не обходить стороной слова близких и друзей.

Весы

На этой неделе Весам стоит избавиться от накопленного ранее негатива и попробовать достичь внутренней гармонии. Работа должна будет превалировать над отдыхом. Это отличное время для начала новой деятельности, повышенной продуктивности. Также очень важно не отвлекаться на побочные дела и проблемы, особенно в четверг, когда эмоциональность может просто зашкаливать.

Скорпион

У Скорпионов ожидается относительно продуктивная, интересная и благоприятная неделя, однако, 15 и 16 числа, в дни опасных аспектов, им стоит попробовать быть осторожнее в общении с неприятными людьми. Также в эти дни лучше не начинать ничего нового. Если они окажутся сверхсложными и негативными, важно будет очищать свое сознание от скверных мыслей. О том, как это делать, мы рассказывали ранее в отдельной статье. Не стоит воспринимать всё сказанное окружающими слишком близко к сердцу. Люди могут быть грубоватыми в эти семь дней.

Стрелец

У Стрельцов на любовном радаре могут возникнуть новые претенденты на роль второй половинки, а в финансовой сфере могут появиться новые возможности. Проблема в том, что Стрельцы могут этого попросту не заметить. В отношениях с окружающими астрологи советуют подавлять тягу к проявлению фальшивых чувств. Если кто-то из коллег или друзей заподозрит Стрельцов в том, что они не до конца откровенны, это может послужить началом больших проблем и потере дружбы, любви, уважения, а также стать причиной невезения. В качестве отдыха полезно будет ходить за покупками, гулять, заниматься любимым хобби.

Козерог

Козерогам астрологи советуют как можно меньше допускать ошибок, мешающих быть счастливыми. На этой неделе подобные ошибки будут просто непростительными. Желательно иметь исключительно благие намерения, особенно если дело будет касаться совместной работы и оказанию помощи. Мелочность и жадность — самые опасные чувства для Козерогов. С 13 по 19 февраля нужно быть честными и открытыми со всеми людьми. Ближе к концу недели звезды останутся не у дел, дав Козерогам возможность отдыхать и развлекаться так, как захотят они сами.

Водолей

У Водолеев наступает идеальное время для деловой активности, решения юридических проблем, а также для поисков новой работы. Астрологи считают, что взору Водолеев будет доступно гораздо больше, чем другим Знакам. Эти люди смогут «читать между строк» и замечать в окружающих событиях нечто важное.

Рыбы

Рыбам на этой неделе нужно постараться развить свой дар убеждения, чтобы взаимодействовать с людьми более эффективно. Главное — не переходить на манипуляции, ведь это может негативно сказаться на карме. Что-то не входящее в планы лучше отложить на потом, чтобы не ставить самим себе палки в колеса. Это замечательное время для того, чтобы преобразить свое жилище, свой внешний вид. Важно помогать окружающим людям, ведь эгоизм сейчас не в тренде. Важно оставаться добрыми и отзывчивыми в любой ситуации.