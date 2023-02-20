Гороскоп на неделю с 20 по 26 февраля: какие проблемы и испытания ждут разные знаки Зодиака

Астрологи рассказали, откуда возьмется опасность и как ее можно будет обойти стороной.

Овен

Дело в том, что многие проблемы могут появляться как раз в самые ответственные моменты. В связи с этим астрологи настоятельно рекомендуют Овнам опасаться трех вещей: бездействия, уныния и неуверенности. Сейчас то самое время, когда работать не хочется, но просто жизненно необходимо. Еще представителей данного Знака Зодиака могут начать волновать вопросы, которые ранее не имели никакой важности. Это значит, что настало время для небольшой смены целей и переосмысления приоритетов.

Телец

Тельцам придется несладко в понедельник, ведь Венера является их покровителем. Ее резкое ослабление приведет к тому, что в понедельник резко пропадут силы и желание трудиться. В принципе, это не значит, что нужно брать внеплановый выходной. Просто необходимо смотреть на жизнь через призму оптимизма и стараться не браться за очень сложные дела. Доброта поможет изменить судьбу и очистить карму. Осторожность для Тельцов станет определяющей. В плане настроения все будет относительно спокойно, если только очень сильно не переутомляться. В этот день не зазорно будет попросить кого-нибудь о помощи.

Близнецы

Представители данного Знака могут стать свидетелями не очень приятной ситуации, но если она их не будет касаться ни ком образом, лучше не вступать в обсуждения и не тратить на это свое драгоценное время в целом. На этой неделе лучше всего быть чуть более эгоистичными, что Близнецы делать умеют. Также эксперты отмечают необходимость в поиске талисманов удачи. Тут за помощью можно обратиться к нумерологии. Близнецам смогут нащупать твердую почву под ногами. Это значит, что не нужно рисковать: ни в финансовой, ни в любовной сфере. Последствия могут быть катастрофическими.

Рак

Ракам необходимо научиться блокировать негатив людей, которые их не любят. Недоброжелатели могут активизироваться, причем уже в понедельник утром. Из-за слабой Венеры сил на полноценное противостояние у них не останется, поэтому они могут попробовать взять Раков хитростью. Венера высветит все главные недостатки Раков. Планета, сама того не желая, поможет Ракам найти способ стать лучше в будущем, поняв как превратить все свои недостатки в преимущества. Это очень непростая, но неверояно важная неделя, подходящая для самоанализа.

Лев

Львам для сохранения и приумножения счастья стоит избавиться от привычек, заставляющих жить вчерашним днем. Нужно перестать думать о прошлом и настроиться на светлое будущее. В любви и дружбе многим Львам удастся открыть новые грани, несмотря на слабую Венеру. В целом эта планета воздействует на этих людей не сильно, поэтому их жизнь изменится минимально. Астрологи советуют перестать воспринимать свои рабочие и домашние обязанности как тяжелое бремя. Важно найти в них нечто полезное и прекрасное, чтобы повысить продуктивность и стать счастливее.

Дева

Чего Девам точно стоит избегать с 20 по 26 февраля, так это переработки и переутомлений. Тяжелой эту неделю не назовешь, ведь Венера не имеет большой власти над Девами, но спутать карты она им вполне может. В трудные моменты лучше избегать самокритики, опираясь на логику и факты, а не на эмоции и неприятные воспоминания. Девам нужно срочно научиться жить текущим моментом, иначе их может ждать большое разочарование.

Весы

У Весов наступает время, когда физическая активность будет в тягость. Лучше ограничить занятия спортом и остановиться на прогулках, растяжке. Это значит, что сейчас гораздо полезнее прокачивать свои интеллектуальные навыки и перенимать чужую мудрость. Астрологи отмечают, что в качестве отдыха и смены обстановки можно использовать шопинг, но в этом случае желательно не сорить деньгами, покупая лишь все самое необходимое. Весам на этой неделе необходимо не раскрепоститься, а, наоборот, собраться и быть предельно внимательными ко всем, что происходит вокруг.

Скорпион

Скорпионов может резко настигнуть уныние и грусть. Тут астрологи советуют вспомнить о принципе. Согласно которому улыбающийся и смеющийся человек всегда счастливее. Скорее всего, в период с 20 по 26 число для Скорпионов на сто процентов раскроется тема партнерства. Некоторым людям этого Знака придется работать в команде, либо просить о помощи. Вместе с кем-то идти по жизни всегда веселее.

Стрелец

Стрельцам необходимо открыть для себя новые техники исполнения желаний. Венера помешает им действовать в привычном ключе и по отработанной схеме. Планета активизирует неприятных людей, но не стоит переживать, ведь завистники, недоброжелатели, сплетники и разлучники получат по заслугам. Энергетика этой недели очень плохо подходит для выработки плана мести, ведь обозленные Стрельцы могут очень сильно подпортить себе карму, чем спровоцируют новый шквал неприятностей. Нужно держаться знакомых берегов и не делать шагов в сторону неизвестности.

Козерог

Идти напролом и пытаться взять свое силой сейчас точно не нужно. Результатом такого поведения может стать обретение новых сложностей и новых врагов. Вообще, ругаться и враждовать сейчас совершенно точно не стоит хотя бы потому, что негативный осадок от ссор и выяснения отношений может не растворится до начала весны. Лучше говорить людям только приятные слова.

Водолей

Эксперты отмечают, что Водолеям удастся найти новый путь к счастью, несмотря на слабую Венеру. Переход последней в знак Овна говорит о том, что найденный путь пока подождет. Важно закончить начатые ранее дела, а новые амбиции пока точно лучше отложить. Этих людей ждут внеплановые изменения во всех сферах жизни, причем некоторые из них будут весьма приятными. Если вдруг начнется черная полоса в жизни, важно помнить, что если бы их не было, мы бы не ценили все хорошее. Водолеям нужно быть чуточку мудрее и спокойнее. Астрологи советуют не торопиться с решениями.

Рыбы

Рыб ожидает очень слабый гороскоп, поскольку Венера является для них главным покровителем. Астрологи настоятельно советуют окружать себя людьми, которые помогают получать удовольствие от мелких радостей. Именно на том будет строиться счастье Рыб в период с 20 по 26 число. Эксперты советуют почаще замечать что-то хорошее. Если этого не делать, неделя может превратиться во время разочарований, уныния и серости, а допускать этого нельзя, ведь близится весна — время года, полное надежд и оптимизма.