Гороскоп на неделю с 23 по 29 января: какие испытания ждут представителей разных знаков Зодиака

Астрологи рассказали, какие события произойдут в мире звезд и планет, а также как это отразится на жизни каждого из Знаков Зодиака.

Овен

Овнам на этой неделе удастся стать счастливее, особенно если они смогут избавиться от того, что мешает им достичь счастья. В принципе, можно доверять окружающим людям, ведь вероятность того, что они не лукавят, говоря о чем-то важном, будет минимальна. Можно взаимодействовать с люди разного возраста, пола и статуса, не боясь проблем. Понять мотивы другого человека Овнам станет гораздо проще. Астрологи советуют также остерегать излишней сентиментальности. Мысли о прошлом лучше опустить, поборов острое желание копаться в своих собственных ошибках.

Телец

Тельцам лучше начать такую благоприятную неделю с уборки дома, если они не убрались на выходных. Также можно затевать ремонт, перестановку мебели, переезд. Январские звезды и планеты будут крайне позитивными. Особенно стоит выделить Венеру. Придется дождаться пятницы, если очень хочется сделать что-то важное и сложное. Данная планета даст Тельцам силу, физическую выносливость. Если было желание начать заниматься спортом, то лучше начать посещать спортзал или делать упражнения дома с пятницы. Также неделя хорошо подходит для вынужденных покупок.

Близнецы

Многим Близнецам в период с 23 по 29 января удастся стать мудрее и достичь просветления. Их мысли войдут в правильное русло. Также планеты помогут избавиться от страхов и неуверенности, что благотворно скажется на всех сферах жизни. В первую очередь это касается Меркурия, который на прошлой неделе начал прямое движение. Астрологи настоятельно советуют не игнорировать просьбы о помощи коллег, друзей и близких. В эти семь дней нужно стараться помогать всем, кто нуждается в поддержке, даже если человек не просит о ней в силу своей гордыни или скромности.

Рак

Ракам, которые в последнее время часто встречаются с проблемами в жизни, стоит попробовать улучшить свою карму. Если они будут совершать добрые поступки чаще, то вскоре на одну исполненную мечту станет больше. Это отличное время для путешествий, пересечения границы, командировок, походов и изучения новых мест. Это существенно поднимет Ракам настроение и придаст сил, повысит их удачу. Что касается работы, то в этой сфере людям данного Знака потребуется исключительная методичность.

Лев

У Львов, вероятно, в последнее время в жизни происходит очень много событий, которые выбивают их из колеи. На этой неделе с 23 по 29 января Львам станет жить проще. Начнет происходить больше приятных вещей, так что настроение медленно поползет вверх. Некоторые неприятели начнут мутить воду, распространяя среди окружающих ложную информацию про Львов, но реагировать на это не стоит. Судьба сама с ними разберется. Астрологи советуют людям-Львам почаще следить за знаками Вселенной, указывающими на то, что они зашли в тупик. Это поможет пролить свет на происходящее.

Дева

У Дев, вероятно, было немало неприятных ситуаций в обозримом прошлом. Если люди данного Знака искренне желают перестать переживать, им стоит попробовать снять негативную энергетику при помощи специальных травяных настоев. Также полезно просто поговорить с теми, кому они доверяют. Это то самое время, когда нужно выходить из зоны комфорта и начинать действовать. Чрезмерная активность может оказаться безрезультатной, поэтому желательно не переутомляться и не слишком сильно усердствовать. В противном случае их ждет разочарование.

Весы

Весам на этой неделе с высокой вероятностью захочется больше работать и заниматься делами. Это похвально, однако, про отдых тоже забывать нельзя. Самый лучший отдых будет дома, где можно почитать книгу, пообщаться с родственниками, пригласить друзей или посмотреть приятный фильм. Астрологи настоятельно советуют Весам не искать во всем происходящем скрытый смысл, ведь его попросту не будет. Можно попробовать взять небольшую паузу в делах, выйдя в непродолжительный отпуск. Это будет лучшим решением для тех, кто ощущает сильную усталость.

Скорпион

Скорпионам лучше смотреть на все происходящее со стороны и делать соответствующие выводы. Принимать важные решения можно лишь в тех случаях, если игнорировать проблемы невозможно. По возможности нужно больше рассуждать и меньше рисковать. Для улучшения энергетики жилища нужно избавиться от вещей, которые её ухудшают. Также не помешает навести порядок. Скорпионам стоит выйти их гущи событий, если они чувствуют, что нет сил на противостояние неурядицам. Если эти силы есть, то лучше отдать их на благо семьи.

Стрелец

Стрельцам в начале недели с высокой вероятностью понадобится энергетическая защита, так как вокруг может быть много токсичных людей. Астрологи отмечают, что доверять всем подряд сейчас точно не стоит. Не исключено, что Стрельцы смогут найти потерянные ранее вещи, а также восстановить доверие и уважение в дружбе или любви. Люди данного Знака думают, что всегда правы, но это совершенно не так. В такие периоды, как этот лучше сомневаться в своих решениях, дабы дважды думать, прежде чем действовать. Это станет главным условием сохранения и приумножения успеха.

Козерог

Козероги в период с 23 по 29 января могут встретить на пути сложные дилеммы, но ночные светила помогут им принять важное решение. Сделать это быстрее можно будет при помощи особых хитростей, о которых мы рассказывали ранее. Самое главное сейчас — не поступать опрометчиво. Это хорошее время для того, чтобы попробовать поменяться изнутри. Можно взять новый курс в делах и постараться найти новый источник мотивации и энтузиазма. Бездействие в такой одновременно благоприятный и сложный период приведет Козерогов к регрессу.

Водолей

Водолеям нужно настроиться на перемены, тогда они точно придут в их жизнь. Не исключено, что в их жизни возникнет новая переменная. Это может быть новый друг или товарищ, новая работа, увлечение. Если Водолеи будут стремиться к одиночеству, то могут остаться в проигрыше. Это то самое время, когда нужно пытаться решать проблемы сообща. Также не помешает побыть немного наблюдателями. Вполне возможно, что Водолеи смогут заметить вокруг себя нечто очень важное и интересное. На этой неделе в любом случае будет много источников полезной информации.

Рыбы

Рыбы, у которых не выходит поменять что-то в себе и в своей жизни, стоит немного притормозить. Если вдруг что-то пойдет не так, важно помнить, что неудачи в одной сфере станут подспорьем к успеху в другой. Ночные светила будут стремиться к тому, чтобы уравнять шансы людей на успех, так что Рыбам не нужно думать, что они явные аутсайдеры. Наоборот, Вселенная может готовить их к чему-то грандиозному.