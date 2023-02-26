Гороскоп на неделю с 27 февраля по 5 марта 2023: какие проблемы и испытания ждут разные знаки Зодиака

Астрологи рассказали, чем трудна будет эта неделя и как мы с вами сможем противостоять неприятностям согласно Знаку Зодиака.

Овен

Овнам совершенно точно лучше не менять резко обстановку, не отправляться в путешествия и как можно внимательнее считать деньги. Возможен обман со стороны окружающих, а также снижение концентрации внимания. В целом эта неделя будет сложным периодом для людей этого Огненного Знака. Особенно полезными они станут для тех, кто будет очень сильно уставать и ощущать сильный отток энергии.

Телец

У Тельцов может быть много мелких неурядиц, которые с легкостью выведут их из равновесия и заставят попотеть. К сожалению, сейчас, на фоне слабой Венеры и Меркурия, это может стать причиной больших проблем с настроением. В общении с людьми Тельцам не помешает толика искренности. Важно говорить правду, особенно в тех случаях, когда ложь может очень сильно навредить. Нужно набраться смелости, но оно того стоит.

Близнецы

Очень часто мы сами отталкиваем от себя удачу. Нечто подобное может происходить сейчас с Близнецами, ведь их главный покровитель в лице Меркурия будет не лучшим образом влиять на их мировоззрение и настроение. Астрологи советуют временно перестать делиться своими планами, идеями и мыслями с окружающими, особенно если речь идет не о близких людях, а о посторонних личностях. Эксперты рекомендуют Близнецам держать в секрете свои намерения, иначе это может стать причиной срыва самых важных дел, на которые Близнецы ставят всё, что у них сейчас имеется.

Рак

Несмотря на слабость двух самых важных планет в лице Венеры и Меркурия, Раки все равно смогут найти в себе силы для того, чтобы стать лучше. Люди данного Знака Зодиака поймут, что конкретно им нужно исправить для того, чтобы стать успешнее и счастливее. Осознание ошибок — это хорошо, но вот действовать Ракам будет сложнее обычного. Придется попутно бороться с тревогой и унынием, которые могут очень сильно навредить их продуктивности. Важно выбросить из головы дурные мысли, иначе Меркурий помножит из на тысячу.

Лев

Львам предстоит увидеть нечто важное вокруг себя, заметив тонкости поведения людей и бытия в целом. Стать лучшей версией себя им будет крайне непросто, поэтому лучше сосредоточиться на попытках сделать лучше других людей. Это неудачное время для получения новых знаний и навыков. Подготовка к экзаменам провалится с высокой вероятностью. Для наилучших результатов в учебе придется стать более стойкими. Важно выучить все, что необходимо, до среды включительно, пока Меркурий будет сильным.

Дева

Девам можно смело заниматься тем, что они долго откладывали, но делать это лучше максимально осторожно и вдумчиво, так как с четверга их главный покровитель в лице Меркурия ослабнет так сильно, что Девы почувствуют это даже физически. Их ментальное и физическое здоровье сейчас под угрозой, но если не жать на газ до упора и стараться браться только за простые дела, все будет хорошо. Это значит, что нужно избегать самоанализа и не копаться в себе.

Весы

Весам нужно сказать прошлому «до свидания». На этой неделе из-за слабой Венеры и лишенного силы Меркурия этим людям придется переключиться с мыслей о прошлом на мысли о будущем. Если избавиться от них, Весам удастся выйти на новый уровень счастья, несмотря на сложную астрологическую обстановку. Еще один важный совет для этих людей — не стоит мстить своим врагам. Недаром говорят, что «месть — удел дураков», ведь это лишняя трата времени и легкий способ ухудшить карму.

Скорпион

Несмотря на проблемы с Венерой и с Меркурием со 2 марта, Скорпионам удастся выйти победителями из самых сложных жизненных ситуаций. Скорпионы, которые верят в добро, получат все самое лучшее от Вселенной. Нужно обращать пристальное внимание на слова окружающих людей. В них может быть некий противоречивый подтекст, поэтому нужно анализировать сказанное. Астрологи советуют не спорить и не учить никого жизни, а просто мотать на ус услышанное.

Стрелец

У Стрельцов могут появиться проблемы с энергетикой и биополем. Эта неделя обещает быть непредсказуемой и сложной, но шансы справиться со всеми неурядицами будут немалые. Не исключено, что в период с 27 февраля по 5 марта Стрельцы смогут осознать свои прошлые ошибки. Их расторопность и умение быстро адаптироваться к трудностям помогут не только сохранить рядом с собой удачу, но и выйти победителями из самых сложны ситуаций. Сейчас лучше полагаться только на надежных и проверенных людей. Астрологи считают, что это крайне важно для стабильности.

Козерог

Козерогам на этой сложной неделе предстоит сделать что-то значимое — дать кому-то очень полезный жизненный совет или выручить близкого человека, придя на помощь в критической ситуации. Несмотря на слабость Меркурия, важно помнить о силе слов. Конец недели может стать временем метаний и тревог. Астрологи советуют не менять приоритеты и не ставить перед собой сложных задач. Нужно следовать намеченному ранее курсу.

Водолей

Самые главные уязвимые точки Водолеев дадут о себе знать 2 марта — в самый опасный день марта и, возможно, всей весны в целом. Если начнутся проблемы, важно не гневить судьбу, так как это приведет к еще большим неурядицам. Астрологи настоятельно рекомендуют представителям данного Знака как можно скорее отделить важное от напускного. Пора решить для себя, куда и как необходимо двигаться далее. Водолеи могут изменить свою жизнь к лучшему, но только если перестанут уповать на случайности и на одну лишь удачу.

Рыбы

Рыбам в начале недели лучше постараться избавиться от вредных привычек, так как после 2 марта сделать это будет крайне непросто. Более того, эти привычки с переходом Меркурия в Знак Рыб могут обостриться и принести много проблем. Хорошим способом релаксации в этот период можно считать романтический отдых. При желании можно отдать предпочтение полному уединению. Рыбам важно помнить о том, что удача не улыбается дважды, поэтому любые предоставленные судьбой возможности лучше реализовывать с первого раза.