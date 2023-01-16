Гороскоп на понедельник 16 января для всех знаков Зодиака

07:02, Сегодня
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Фото: canva.com

Гороскоп на 16.01.2023 года. Прогнозы астрологов для представителей каждого знака Зодиака.

Овен.
Сегодня очень важно закончить все дела, которые решитесь начать.

Об этом пишет Слова и фразы. 

Телец.
Чтобы достичь поставленной цели, придется работать больше, чем обычно. Этот факт нужно принять.

Близнецы.
Ни один повод или праздник не должен привести к употреблению спиртного.

Рак.
Даже если вы привыкли осторожничать, можно рискнуть, но только просчитав всевозможные последствия.

Лев.
Меньше слов, больше действий — лучший принцип на сегодняшний день.

Дева.
На календаре выходной день, вы с чистой совестью можете забыть о делах и посвятить время близким людям.

Весы.
Решительность поможет вам как в личной жизни, так и в делах, отмечают астрологи.

Скорпион.
Не  исключено, что сегодня вы узнаете что-то неприятное о человеке, которого считали своим другом.

Стрелец.
аступает хорошее время, чтобы начать новые дела, которые вы долго откладывали.

Козерог.
Не стоит играть в азартные игры и налегать на спиртные напитки, и то, и другое чревато последствиями.

Водолей.
Звезды рекомендуют вам обращать внимание на сигналы, которые будет в этот день подавать ваш организм.

Рыбы.
Уже сейчас нарабатывайте запас знаний, который понадобится вам для работы в понедельник.

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