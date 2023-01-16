Гороскоп на понедельник 16 января для всех знаков Зодиака

Гороскоп на 16.01.2023 года. Прогнозы астрологов для представителей каждого знака Зодиака.

Овен.

Сегодня очень важно закончить все дела, которые решитесь начать.

Об этом пишет Слова и фразы.

Телец.

Чтобы достичь поставленной цели, придется работать больше, чем обычно. Этот факт нужно принять.

Близнецы.

Ни один повод или праздник не должен привести к употреблению спиртного.

Рак.

Даже если вы привыкли осторожничать, можно рискнуть, но только просчитав всевозможные последствия.

Лев.

Меньше слов, больше действий — лучший принцип на сегодняшний день.

Дева.

На календаре выходной день, вы с чистой совестью можете забыть о делах и посвятить время близким людям.

Весы.

Решительность поможет вам как в личной жизни, так и в делах, отмечают астрологи.

Скорпион.

Не исключено, что сегодня вы узнаете что-то неприятное о человеке, которого считали своим другом.

Стрелец.

аступает хорошее время, чтобы начать новые дела, которые вы долго откладывали.

Козерог.

Не стоит играть в азартные игры и налегать на спиртные напитки, и то, и другое чревато последствиями.



Водолей.

Звезды рекомендуют вам обращать внимание на сигналы, которые будет в этот день подавать ваш организм.

Рыбы.

Уже сейчас нарабатывайте запас знаний, который понадобится вам для работы в понедельник.