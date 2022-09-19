Гороскоп на понедельник 19 сентября для всех знаков Зодиака

Овен

Жизненный потенциал на высоком уровне. Возрастают творческие способности, сексуальность, дар убеждения.

Об этом пишет Слова и фразы.

Хороший день для физических нагрузок, длительных прогулок. Вероятный визит друзей и совсем неожиданный сюрприз дадут возможность весело провести время. Не исключена финансовая удача, связанная с выигрышем или удачной покупкой. Возможно, придется вернуться к давно приобретенному и уже забытому.

Телец

День обретения новых источников энергии, самоутверждения. Проявляйте инициативу и настойчивость. Вам необходимо более активно искать сферу выгодного вложения сил, интеллекта и капитала. Рассчитывайте на помощь друзей, иначе вероятность успеха будет близка к нулю. Быть может, события в ближайшее время будут развиваться не совсем так, как вы этого хотели. К сожалению, повлиять на их ход вам вряд ли удастся.

Близнецы

Возможно, сегодня женщинам предстоит встреча с приятными людьми, и вы получите удовольствие от комплиментов, сможете блеснуть, показать себя в выгодном свете. Все покупки, которые сегодня захотят сделать мужчины, окажутся удачными.

Рак

Звезды советуют вам не терять самообладания и смелости. Постарайтесь наладить отношения со всеми, с кем вы в ссоре или в тяжелых, натянутых отношениях. Ошибочные представления о партнере или неверная оценка ситуации могут повлечь за собой финансовые потери. Возможно, по независящим от вас причинам вы упустите выгодный заказ. В делах сердечных предвидится неожиданное приятное событие. Исключите употребление алкоголя, ненатуральных продуктов и пищи животного происхождения.

Лев

Сегодня наиболее подходящий день для того, чтобы сменить обстановку и развеяться, например, отправившись в путешествие с любимыми или друзьями. Это день новых встреч и знакомств. Но не забывайте уделять внимание членам семьи, тем более, что это жизненно необходимо – не исключена ссора с кем-нибудь из близких родственников, скорее всего, членов семьи. Возможно, вечером вы почувствуете нарастающее беспокойство. Поделитесь своими тревогами с близким человеком, не стоит замыкаться в себе.

Дева

День окажется благоприятным для общения, любви и миротворчества. Романтическое настроение и ожидание перемен помогут решить важные вопросы с деловыми партнерами. Чувствовать себя вы будете неплохо. Общение с противоположным полом обещает быть успешным.

Весы

Благоприятный день для заключения брака, семейных отношений, любовных приключений. Жизненный потенциал на высоком уровне. Не исключено, что начало дня потребует принятия важных решений в личной жизни. Звезды советуют взвесить свои возможности и не предъявлять партнерам повышенных требований. Постарайтесь закончить давние споры с родственниками или близким человеком. Благоприятный день для покупок.

Скорпион

Благоприятный день для новых встреч и знакомств. Ожидается прогресс в делах, связанных с коммерческой деятельностью, поисками новых источников заработка. Жизненный потенциал находится на высоком уровне. Для большей вероятности успеха необходимо заручиться поддержкой влиятельных особ или партнеров. Благоприятны знакомства, посещения новых мест, путешествия.

Стрелец

Первая половина дня удачна для приобретений, крупных капиталовложений и покупок. Вероятны долгожданное известие или встреча с партнером, которая станет завершением ваших целенаправленных устремлений. Во второй половине дня исключите коммерческие сделки – неблагоприятное сочетание планет может привести к финансовым потерям. В отношениях с любимым человеком лучше сдерживать свои эмоции: вероятность крупного скандала чрезвычайно высока.

Козерог

День имеет неоднозначную характеристику. Первая половина дня благоприятна для общения и установления новых отношений, сулит поддержку высших сил и влиятельных покровителей. Возможно получение известия, которое повлечет за собой большие и приятные перемены в личной жизни или в сфере профессиональной деятельности. Все проблемы второй половины дня связаны с детьми и межличностными отношениями. Размолвка или ссора с партнером может перерасти в скандал. Сон исполнится через четыре дня. Стрела во сне – к измене, стрелять самому – к успеху.

Водолей

Благоприятный день для смены сферы деятельности, появления новых партнеров, семейных отношений. Вероятно, сегодня у вас неожиданно появится возможность продемонстрировать все свои таланты и способности. Не исключено новое увлечение. Ваша энергия, бьющая через край, вселит радость и оптимизм в окружающих. Планеты советуют обратить пристальное внимание на новые выгодные деловые предложения и использовать их с максимальной выгодой для себя. Не злоупотребляйте спиртными напитками. Хороший день для путешествий, пеших прогулок, физических упражнений.

Рыбы

Благоприятны физические упражнения, общение, активный отдых и развлечения. Вероятны творческое вдохновение, новое знакомство. При строительстве, благоустройстве дачного участка или во время ремонта проявите осторожность – во второй половине дня вероятна травма или ошибка, которая отдалит завершение начатого дела. Отношения с партнером гармоничны.