Гороскоп на понедельник 23 января для всех знаков Зодиака: хороший день для новых знакомств

Овен

В этот день звезды советуют заняться улучшением своего финансового положения. Кроме основного источника дохода, вам может представиться удачный шанс найти дополнительную подработку. Возможно денежное поступление, которого вы не ожидали.

Об этом пишет Слова и фразы.

Телец

На работе не спешите проявлять активность – этот день лучше по возможности провести под крылышком у кого-то. Старайтесь заручиться поддержкой единомышленников и друзей. Только объединив усилия, вы сможете максимально реализовать свои планы.

Близнецы

Можно начать совместную работу над новым проектом, восстановить испорченные отношения. Если в это время поступят интересные предложения, то не раздумывайте долго. Вторая половина дня подходит для прохождения медицинского обследования.

Рак

Для достижения хороших результатов в любом деле нужно действовать самостоятельно, это избавит вас от разочарований. Изучайте ситуацию и налаживайте отношения с людьми, чья помощь может понадобиться в будущем. Звезды советуют вам решительно избавляться от всего устаревшего и ненужного.

Лев

В этот день вы почувствуете какие-то ограничения при попытке реализовать свои намерения. Есть вероятность не рассчитать свои силы и выбрать неправильную линию поведения с коллегами и начальством. Постарайтесь не терять душевного равновесия.

Дева

Если вы задумали осуществить свои планы, то постарайтесь обойтись без посторонней помощи. Больше доверяйте собственной интуиции. В данный период звезды советуют быть предельно внимательными к своему здоровью, избегать контактов с больными ОРВИ.

Весы

Не следует браться за дела, о которых у вас смутное представление. В малознакомой области вы можете допустить просчеты. А если начнете сами проявлять инициативу, то ваши начинания могут погибнуть на корню.

Скорпион

Сегодня вас ожидает много дел. Однако за решение следующей задачи принимайтесь, лишь покончив с предыдущей. Лучшее время для раскрытия своих способностей – вторая половина дня. А первая половина – отличное время для романтических свиданий. Однако упор все же лучше делать на серьезные отношения.

Стрелец

Предстоит много времени провести в общении. Напомнят о себе старые знакомые, появятся новые. Не исключено, что обстоятельства потребуют хитрости. Возможно, придется поддерживать отношения с теми, кто вам несимпатичен. Это неблагоприятное время для рискованных финансовых операций, оформления покупок в кредит.

Козерог

Ближайшее время больше располагает к неспешному выполнению дел. Вам придется справляться не только со своей нагрузкой, но и окружить заботой родных. Избегайте общения с людьми, чьи манеры вас раздражают. Лучше наблюдайте и анализируйте происходящее.

Водолей

Сегодня особенно велик риск обидеть кого-то мимоходом. Если вам нужна помощь, хорошее время, чтобы попросить о ней. Не упустите шанс расширить свое дело, завести полезные связи, обсудить с партнерами или начальством перспективы. День будет гармоничным для всего, что касается личных отношений.

Рыбы

Сейчас все будет идти как по накатанной дорожке. Проблемы могут возникнуть из-за торопливости, несогласованности действий внутри коллектива, собственных чрезмерных амбиций. Расставляйте приоритеты и делайте все по порядку. Возможно отравление спиртными напитками.