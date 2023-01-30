Гороскоп на понедельник 30 января для всех знаков Зодиака

Овен

Самое время уделить внимание бытовым делам. Вероятны ссоры с близкими людьми из-за мелочей. Звезды советуют вам избегать выяснения отношений в плохом настроении, иначе вы рискуете наговорить много лишнего, о чем потом будете жалеть.

Об этом пишет Слова и фразы.

Телец

Не стоит в данный период делать что-либо в спешке. Многие дела смогут разрешиться без вашего непосредственного участия. Конечно, это не означает, что вы должны бездействовать, однако, берите на себя лишь ту часть работы, которая удается лучше всего.

Близнецы

День пройдёт на подъёме. Возможно, вам удастся проявить себя, добиться значительных результатов там, где это требуется прежде всего. Следует действовать смело, открыто и изобретательно. Если у вас есть цель, сосредоточьтесь именно на ней.

Рак

Материальные, профессиональные и домашние вопросы достаточно быстро смогут разрешиться, если вы не станете поддаваться унынию. Практически все ваши идеи будут поддержаны членами семьи и друзьями. Можно позволить себе крупные покупки.

Лев

Сегодня может возрасти конкуренция внутри коллектива. Сейчас вам сложно будет реагировать на происходящее спокойно. Новости и важные события заставят организоваться и войти в режим быстрого реагирования. Проводите свободное время активно, избегайте одиночества.

Дева

Старайтесь использовать этот день для обретения уверенности в своих силах, расширения кругозора. Вы должны знать, что сейчас вам всё под силу и у вас всё получится. Это прекрасное время для проявления любой инициативы. Ваши начинания обязательно получат самую широкую поддержку со стороны окружающих.

Весы

Выбирайте самые важные дела и осуществляйте их поочередно. Постарайтесь не принимать все близко к сердцу. Возможно неожиданное обострение материальных проблем, возникновение разногласий с членом семьи или родственником. Нужно держать себя в руках.

Скорпион

Чтобы под воздействием эмоций не совершить необдуманного поступка, звезды советуют вам вовремя получить небольшую психологическую разрядку – расскажите о своих проблемах проверенному другу или родным. Можно заниматься обсуждением важных вопросов в семье – все они будут решаться в конструктивном ключе.

Стрелец

Не планируйте слишком много дел, оставьте время для отдыха. Действия или, наоборот, бездействие сотрудников или партнеров по бизнесу может вызывать у вас досаду. Но не пытайтесь что-либо выяснять или доказывать. Если нет срочных рабочих вопросов, уделите это время решению личных дел.

Козерог

За новые дела пока браться не стоит. Любые поступки, слова и даже мысли должны проходить тщательный контроль. Будьте осторожны с новыми знакомыми. Стоит изменить график нагрузок, а также откорректировать рацион питания. Это поможет быть более работоспособными и энергичными.

Водолей

Интеллектуальная работа может сопровождаться неожиданными находками. Нужно стараться быть в приподнятом настроении, избегать напряжения и волнений. При необходимости смело обращайтесь за помощью, вряд ли вы получите отказ. Любые спорные вопросы старайтесь урегулировать мирным путем.

Рыбы

День пройдет спокойно. Как только выдастся свободная минута, старайтесь чем-нибудь порадовать себя. Интересы и желания семьи нужно учитывать при совершении важных шагов, затрагивающих совместное имущество, финансы, быт.