Гороскоп на понедельник 4 июля для всех знаков Зодиака: день больших возможностей

Овен

День несет негативные тенденции. Вероятно, любые усилия не принесут желаемых результатов.

Об этом пишет Слова и фразы.

Сократите общение, исключите новые знакомства – ваша доверчивость создаст препятствия на пути к достижению цели.

Телец

Жизненный потенциал имеет тенденцию к снижению. Возможны искушения плоти или любовная встреча, которая принесет много неприятностей. Избыток тщеславия может ввергнуть вас в заблуждение относительно истинных намерений партнера. Сон накануне – вещий на месяц.

Близнецы

Склонность к самопотаканию, стремление взвалить на чужие плечи свои ошибки или сетования на судьбу помешают вам добиться прогресса в делах. Этот день связан с преобразованиями космических энергий, поэтому может оказаться тяжелым и в делах сердечных. Не исключено, что вам не удастся решить неожиданно возникшие любовные проблемы. Планеты советуют не вмешиваться в обычный ход событий – возможно, большая часть неприятностей исчезнет сама собой.

Рак

Сохраняйте выдержку и хладнокровие. Не реагируйте на то, что происходит, – многое зависит не только от вас. День неблагоприятен для реализации творческих замыслов, дел, связанных с вложением капитала, крупных покупок. Во второй половине дня вероятны плохое известие или ухудшение самочувствия.

Лев

Вероятно новое романтическое увлечение, однако погоня за золотым тельцом не позволит проявить глубину чувств или серьезность намерений. Сны в этот день могут быть вещими.

Дева

День освобождения от прошлых негативных накоплений, искоренения дурных привычек. В результате вы почувствуете необыкновенную легкость. Для молодых людей благоприятны встречи, знакомства, помолвки. Не стоит делать крупных покупок. Они окажутся ненужными и непрактичными. Исключите употребление алкогольных напитков.

Весы

Не исключено, что женщины-Весы смогут реализовать давнюю мечту или добиться успеха в личной жизни. Повышенный сексуальный потенциал привлечет к ним внимание мужчин. Мужчинам-Весам не следует идти на сделки с совестью – вы можете потерять верного друга.

Скорпион

Сегодня возможен эмоциональный всплеск. Целый букет неожиданных событий и известий способен даже вас сбить с толку. Вы не будете успевать следить за всем происходящим, все обдумывать, делать выводы. К концу дня вы сможете во всем разобраться и даже использовать ситуацию в свою пользу.

Стрелец

Благоприятный день для контактов, заключения сделок, браков. Звезды расположены настолько хорошо, что любые дела вам будут удаваться с первого раза. Вы ощутите незримую поддержку высших сил. Эмоциональная жизнь постепенно будет приходить в норму.

Козерог

Этот день принесет вам хорошее самочувствие. Постепенно отношения будут приходить в норму. Положитесь на интуицию в принятии важных решений. Во второй половине дня возможны романтические встречи, которые надолго останутся в вашей памяти.

Водолей

Первая половина дня отмечена ухудшением самочувствия, необоснованной нервозностью. Постарайтесь воздержаться от резких поступков, решений и выводов. Сегодня самый подходящий день для того, чтобы отправиться с детьми на прогулку, которой вы останетесь несомненно довольны. Во второй половине дня многие Водолеи будут способны заглянуть в будущее, понять душу спутника жизни и материализовать свои творческие порывы.

Рыбы

События этого дня могут оказать неблагоприятное воздействие на нервную систему и психику, вызывая повышенную возбудимость и раздражительность, что может привести к немотивированным ссорам. Очевидно, это результат слишком насыщенной недели, полной разнообразных впечатлений и переживаний.