Гороскоп на понедельник 6 февраля для всех знаков Зодиака

Овен

День может оказаться напряженным из-за несговорчивости окружающих вас людей. Но не позволяйте им втянуть вас в конфликтные ситуации. Если отношения с кем-то оставляют желать лучшего, то сейчас не стоит заниматься исправлением ситуации, едва ли ваши усилия увенчаются успехом.

Об этом пишет Слова и фразы.

Телец

Профессиональные дела окажутся не настолько сложными, как может показаться на первый взгляд, так что смело принимайтесь за работу. День благоприятен для романтических свиданий, встреч с друзьями и даже для общения с малознакомыми людьми. Все это подарит немало приятных минут.

Близнецы

Если в этот день вы будете нуждаться в моральной поддержке, не раздумывая обращайтесь к старым друзьям. Им удастся взглянуть на вашу проблему с неожиданной стороны. Благодаря этому вы сумеете найти быстрое и простое решение.

Рак

День не располагает к напряженной работе. Недоброжелатели могут плести интриги за вашей спиной, поэтому не следует им давать поводов для сплетен. Можно делиться своими проблемами с близкими людьми, обсуждать интересующие темы, строить совместные планы на будущее.

Лев

В данный период могут возникнуть ситуации, которые потребуют вашего внимания и безотлагательного принятия решений. Придется отстаивать свою позицию, предъявляя неоспоримые аргументы. Считайтесь с интересами близких людей и избегайте конфликтов.

Дева

Попробуйте восполнить недостаток энергии, который, возможно, вы будете чувствовать в это время. Для этого освободите шкафы и ящики от старых вещей, которыми не собираетесь больше пользоваться. Очищение окружающего вас пространства приведет к усилению энергетики организма.

Весы

Проявите активность на работе, займитесь поиском новых партнеров. Усилия, приложенные в этом направлении, будут вознаграждены сторицей. Старайтесь прислушиваться к мнению и советам опытных людей, достигших в своем деле заметных результатов.

Скорпион

Сегодня может возникнуть некоторое недопонимание с коллегами или руководством. Если вы услышите в свой адрес слова критики, не обижайтесь. Прежде нем вспылить, подумайте, насколько важны для вас существующие отношения, поскольку в данный период они на грани краха.

Стрелец

Это прекрасное время для творческих увлечений, коллекционирования и хобби. Также неплохо ввести в свою жизнь регулярные физические нагрузки. Демонстрируйте желание работать, общительность и дружелюбие. Если хотите завязать отношения с понравившимся человеком, берите инициативу в свои руки.

Козерог

Не расслабляйтесь и не позволяйте событиям идти своим чередом. Вы добьетесь гораздо большего, если возьмете инициативу в свои руки. Разговоры с коллегами на профессиональные темы могут натолкнуть вас на интересные идеи, которые принесут на удивление эффективные результаты.

Водолей

Сейчас идет замечательное время для борьбы с вредными привычками (если они у вас есть). Старайтесь уделять здоровью больше внимания. Начните с режима дня, перестаньте засиживаться далеко за полночь за компьютером или перед телевизором, и вам не придется с трудом просыпаться по утрам, чтобы идти на работу.

Рыбы

Необходимо ответственно относиться к выполнению своих обязанностей как на работе, так и дома. Нужно демонстрировать активность, способность находить выход из любых ситуаций, заниматься ранее начатыми делами, из которых хотя бы часть неплохо завершить уже в ближайшее время. Этот день благоприятен для учебы, для встреч со старыми друзьями, одноклассниками и для расширения кругозора.