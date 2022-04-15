Гороскоп на пятницу 15 апреля: все знаки Зодиака

Гороскоп на 15.04.2022 года. Прогнозы астрологов для представителей каждого знака Зодиака поможет вам легче сориентироваться в жизненных ситуациях.

Овен

Овны в эту среду могут проявить себя как талантливые редакторы, писатели, режиссеры.

Об этом пишет Слова и фраза.

Пропустив все впечатления дня через сознание, они будут владеть ситуацией на работе и в коллективе, чувствовать настроение подчиненных и состояние дел. Семейные проблемы могут выйти на первый план и потребуют значительных расходов. Отдыхать сегодня лучше в узком семейном кругу или в одиночестве. Самое время отправиться вместе с семьей на природу – это пойдет на пользу вам и детям. Общение с ними не только отвлечет вас от забот, но и поднимет настроение. В результате совместный досуг укрепит взаимопонимание в семье.

Телец

Этот апрельский день удачен для восстановления утраченной гармонии с окружающими людьми. Возможно, многие Тельцы получат шанс успешно завершить начатые дела, наладить контакты с нужными людьми, что позволит иметь дополнительный временный доход. Во второй половине дня будьте готовы к приему неожиданных гостей.

Близнецы

Неокторые Близнецы почувствуют себя своими среди чужих и чужими среди своих. Вероятно, что вы получите предложение перейти на новую работу. Не спешите его принимать, взвесьте все плюсы и минусы. Возможно, предложенная деятельность не совпадает с вашим пониманием ценностей в этой жизни. Не идите на сделку со своей совестью.

Рак

Личная жизнь у многих Раков может отойти на второй план: у влюбленных появится охлаждение чувств. Причина этого – частые ссоры, занятость на работе, появление соперника. Вас ждут испытания в отношениях между родителями и детьми. Если вам удастся избежать перечисленных неприятностей, то в ближайшее время все будет способствовать вашему успеху. В семье воцарится атмосфера взаимопонимания и любви.

Лев

Звезды рекомендуют решительно браться за все предложенные дела и не упускать возможности добиться успеха. Во второй половине дня вас ждут испытания в отношениях между родителями и детьми. Не исключена вспышка ревности или ссора из-за денег. Постарайтесь простить нанесенные вам обиды: пройдет время, и все уладится. Крепкое здоровье и уверенность в своем успехе позволят вам бороться с конфликтами.

Дева

Девам сегодня пригодится тактика выжидания. Рекомендуется плыть по течению. Желательно не вмешиваться в обычный ход событий – тогда большая часть неприятностей исчезнет сама собой. К концу дня вы почувствуете покой и равновесие чувств. В делах сердечных предвидится неожиданное приятное событие.

Весы

Весы сегодня могут важное сообщение, которое заставит вас отправиться в поездку. Не стоит решаться на рискованные операции. Постарайтесь разумно отнестись к любимому человеку, излишняя привязанность и бурное выражение чувств могут принести разочарование.

Скорпион

Сегодня отбросьте все сомнения и позвольте чувству уверенности полностью овладеть вами. Держитесь естественно, ни в чем себе не отказывайте – у вас все получится. Допустимы даже рискованные мероприятия. Но помните, что вам придется «отработать» все долги и авансы судьбы. В любви доверяйте первому впечатлению: оно будет самым правильным.

Стрелец

У многих Стрельцов сегодня эмоции будут преобладать над разумом, что может привести к конфликтам и ухудшению самочувствия. Сегодня нужно быть ближе к воде. Благоприятны водные процедуры, занятия. Обратите внимание на то, что романтические периоды заканчиваются, многие Стрельцы будут болезненно переживать происходящее. Тем, кто встретил на своем пути родственную душу, глубокое чувство любви может вернуть душевное равновесие, избавить от противоречий.

Козерог

Козерогам сегодня следует подумать об укреплении своего здоровья. Во второй половине дня обаяние и бескорыстие многих представителей знака привлекут и расположат к ним окружающих людей. Остерегайтесь безрассудности. Чрезмерная чувствительность и эмоциональность послужат легкомыслию и излишней увлеченности партнером, обманам и разочарованиям.

Водолей

Водолеи сегодня будут веселы, общительны и легко поддадутся общему настроению. Однако им следует найти свое «Я», научиться отстаивать свое мнение и не растворяться в другом человеке. Это поможет безошибочно принимать верные решения.

Рыбы

День благоприятен для поездок и путешествий. Однако не все Рыбы смогут это себе позволить из-за недостатка денежных средств. Так что измерьте свои возможности заранее. А новые планы потребуют от вас активности, расширения круга знакомств, установления деловых контактов. Кроме того, вам придется постараться и для достижения гармонии в собственном доме. Раздражительность и нетерпимость могут стать вашими главными врагами.