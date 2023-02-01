Гороскоп на среду 1 февраля: к чему готовиться знакам Зодиака

Овен

Сегодня ваш энергетический потенциал окажется не слишком высоким. Избегайте переутомления. Придерживайтесь правильного питания, полноценного сна и старайтесь больше времени проводить на свежем воздухе в компании приятных людей.

Об этом пишет Слова и фразы.

Телец

Рядом с вами могут появиться люди с интересными идеями. Не отмахивайтесь от нового. Можно решить часть своих проблем благодаря друзьям или любимому человеку. Вероятно, вам удастся найти неожиданные ответы на вопросы, которые давно беспокоят.

Близнецы

Берегите свои силы и избегайте стрессовых ситуаций. В данный период вы можете стать обидчивыми, раздражительными. Любая мелочь способна вывести вас из состояния равновесия. Направьте свою энергию в позитивное русло. Больше времени уделяйте делам, которые доставляют удовольствие.

Рак

Если сейчас вы не можете договориться с нужным человеком, то не пытайтесь достучаться до него любым способом. Лучше отложите решение вопроса на некоторое время. В противном случае разгорающийся конфликт не позволит найти выход из создавшегося положения.

Лев

Энергии у вас сейчас более чем достаточно. Вы можете стать душой любой компании и зарядить своим оптимизмом окружающих. Есть шанс найти денежную подработку через знакомых, друзей или коллег. Нужно больше времени уделять своему здоровью и физической форме.

Дева

He нужно действовать второпях. Не обещайте никому свою помощь, пока не разберётесь в ситуации. Больше времени выделите для дел, доставляющих радость. Можно заняться улаживанием хозяйственно-бытовых дел, уборкой, ремонтом.

Весы

Постарайтесь не отказывать себе в приятных мелочах. Этот день благоприятен для встреч, ведения дел, а также для увеселительных мероприятий. Вероятность ошибок есть, но вы их заметите и исправите раньше, чем возникнут проблемы. Главное – не упускать из внимания мелочи.

Скорпион

Сегодня вам представится возможность внести позитивные изменения в привычный уклад жизни, окружающую обстановку. Сейчас идет благоприятное время для смены рода деятельности, проведения ремонта жилья, занятия новым хобби, расширения круга знакомых или партнеров.

Стрелец

Данный период похож на экзамен, и от того, как вы его сдадите, будет зависеть развитие дальнейших событий. Есть опасность, что сейчас вы способны притянуть к себе непорядочных людей. Не давайте и не берите в долг, иначе в скором времени могут возникнуть финансовые трудности.

Козерог

В этот день можно избавляться от всего ненужного – старых вещей, изживших себя отношений, вредных привычек. Вечером отложите все дела и отдохните душой и телом. Можно посетить массажный салон или просто сходить в баню. Также очень хорошо встретиться с друзьями, которых вы давно не видели, или помириться с родственниками, если вы были с ними в ссоре.

Водолей

Вы можете ощутить снижение энергетического тонуса. Возможно, в последнее время вам удавалось воплотить в жизнь не все свои задумки, но это не повод унывать. Звезды советуют заняться тем, что дарит вам радость и моральное удовлетворение.

Рыбы

Постарайтесь побаловать себя чем-то. Если вы любите ходить по магазинам, то обязательно совершите шопинг и купите то, что захочется, но не залезая в долги. Любителям пообщаться не стоит себя ограничивать. А если хотите просто расслабиться и отдохнуть, то не заставляйте себя делать что-то через силу.