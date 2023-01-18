Гороскоп на среду 18 января 2023 для всех знаков Зодиака

Овен

Энергетические ресурсы вашего организма сейчас на высоте, здоровья и активности вам не занимать, так что можно смело планировать любые дела и мероприятия. Сегодня вы можете получить ценный (как окажется со временем) совет, которому лучше последовать.

Телец

Больше занимайтесь делами, которые вам приятны, остальные отложите на потом. Возможна ссора с близким человеком. Избежать ее можно, воздерживаясь от опрометчивых поступков. Вечером возможно новое интересное знакомство.

Близнецы

Направьте свою энергию на обустройство квартиры. Что бы вы ни предприняли – простую перестановку мебели или серьезный ремонт, – результат превзойдет ваши ожидания. Если вы поссорились с близким человеком, имейте в виду: сейчас хорошее время для того, чтобы помириться.

Рак

Не исключены проблемы со здоровьем, возможны простудные заболевания. В общении с людьми вы можете оказаться необъективными. Поэтому сначала думайте и только потом действуйте. Занимающимся интеллектуальной деятельностью, не стоит браться за решение сверхзадач. Старайтесь не слишком напрягаться.

Лев

День располагает к активным действиям, а также к новым делам, поэтому можете строить грандиозные планы. Сейчас для вас будет иметь большое значение душевное общение, живой обмен мнениями, а потому вечером совсем не лишними окажутся визиты к друзьям.

Дева

Сейчас предстоит подумать о делах, которыми придется заниматься в обозримом будущем. Избегайте критики в чей бы то ни было адрес. Это может привести к ссорам. Во второй половине дня возможны неожиданная встреча или получение интересной информации.

Весы

В первой половине дня ожидаются интересные новые знакомства. Возможен звонок от человека, с которым вы давно расстались. Но постарайтесь исключить всякую корысть из ваших взаимоотношений. Правильная оценка возможностей других людей позволит избежать ложных ожиданий и напрасных надежд.

Скорпион

Постарайтесь выкроить больше времени для занятий, которые доставляют вам удовольствие. Не стоит ограничивать себя в желаниях. В этот день избегайте выяснения отношений. Сейчас вы можете рассчитывать на эмоциональную поддержку близких людей.

Стрелец

Сейчас для вас все окажется по плечу. Главное – не лениться. Прекрасное время для изменения своего режима дня и приведения его к наиболее оптимальному. В личном плане никаких разочарований возникнуть не должно.

Козерог

В это время нужно проявлять инициативу. Не акцентируйте свое внимание на мелочах, сосредоточьтесь на самом главном. Эмоции вам будут только мешать, поэтому постарайтесь взвешенно подходить к решению любых вопросов. Это хорошее время для небольших поездок.

Водолей

В данный период предстоит совершить немало дел и принять ответственных решений. Только избегайте участия в конфликтах. Вещи, которые вы приобретете в этот период, будут служить вам долго. Деньги в долг постарайтесь не давать и не брать.

Рыбы

Это время благоприятно во многих отношениях. Если будете пассивным наблюдателем, то просто спокойно проживете этот день. А вот если предпочтете проявить инициативу, то препятствий на вашем пути не возникнет. Сегодня воздержитесь от похода в салон красоты – это не лучшее время для изменения имиджа.