Гороскоп на среду 8 июня: какие испытания вас ждут сегодня

Овен

Ваш жизненный потенциал находится на высоком уровне.

Об этом пишет Слова и фразы.

В этот день появляется замечательный шанс исправить некоторые ошибки в личной жизни. Неожиданное известие может повлиять на отношения с близким человеком или в корне изменить ваше текущее служебное или общественное положение.

Телец

Не исключено, что сегодня вы попадете в немилость к руководству или к коллегам, и только находчивость и предусмотрительность помогут исправить ситуацию. Избегайте скоплений народа и темноты.

Близнецы

Проявите собранность и осмотрительность – низкий жизненный потенциал и неблагоприятное расположение планет не позволят вам проявить деловые способности или приведут к серьезной ошибке.

Рак

День обретения новых источников энергии, самоутверждения. Поспешность в решениях, рассеянность или попытки решать несколько дел одновременно приведут к ошибкам или финансовым потерям. Предстоят домашние хлопоты, которые отнимут много времени и сил.

Лев

Очень внимательно отнеситесь к выполнению своих служебных обязанностей. Любовное свидание или неблаговидный поступок партнера принесет некоторое разочарование. Вероятный конфликт может разрешиться только в результате откровенной и сердечной беседы.

Дева

Сегодня вполне вероятны неприятности или ошибки в сфере профессиональной деятельности. Очень осторожно нужно относиться к новым идеям и предложениям. Могут возникнуть небольшие проблемы со здоровьем. Сны могут быть вещими.

Весы

Вероятно, сегодня от вас потребуется принятие важных решений. Звезды советуют взвесить свои ожидания или претензии к партнерам и подумать, что и как можно исправить или усовершенствовать. Следует уладить старые дела, а смелые проекты оставить на более подходящее время.

Скорпион

День благоприятный для начала нового дела. Вам удастся проявить талант и продемонстрировать деловую хватку, что не останется незамеченным начальством или коллегами. Возможно, вы осуществите те мечты, которые в последнее время не покидали вас.

Стрелец

Жизненный потенциал имеет тенденцию к повышению. Возрастают творческие способности, интуиция, сексуальность. Но возможно, что кое-кто неправильно расценит вашу кажущуюся мягкость, посчитает вас излишне застенчивыми и попытается взвалить на вас обременительные обязанности.

Козерог

День благоприятный для укрепления собственных позиций. Ваша чувствительность и ранимость, скрытая под маской внешней холодности, может помешать достижению цели. Проявляйте инициативу и настойчивость. Рассчитывайте на помощь друзей, иначе вероятность успеха будет близка к нулю.

Водолей

Звезды рекомендуют женщинам-Водолеям умерить склонность к экстравагантным поступкам – желание быстрого успеха угрожает нервным срывом. Мужчины-Водолеи должны уделить больше внимания близкому человеку или детям. Вы сможете решить все вопросы мирно, не прибегая к повышенному тону или силе авторитета.

Рыбы

Сегодня вас ожидают приятные сюрпризы и неожиданное знакомство. Возможны нападки со стороны партнеров. Пусть это вас не беспокоит, даже если на первый взгляд они покажутся обидными и непонятными. Рекомендуется возобновить работу над прерванным проектом, вы можете получить от него выгоду.