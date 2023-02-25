Гороскоп на субботу 25 февраля для всех знаков Зодиака

Овен

День располагает к активным действиям, а также к новым делам, поэтому можете строить грандиозные планы – у вас все получится. Сейчас будет иметь большое значение общение, живой обмен мнениями, а проведите этот день в общении с друзьями.

Об этом пишет Слова и фразы.

Телец

Чем меньше вы будете проявлять инициативы, тем лучше. В самых безобидных ситуациях вам может показаться, что вас хотят обидеть, и закончится все конфликтом. Тельцам, занимающимся интеллектуальной деятельностью, не стоит браться за решение сверхзадач.

Близнецы

В это время не следует заниматься делами, в которых есть хоть доля риска. В конце дня избегайте критики в адрес любимых. Это может привести к ссорам. При контактах с новыми людьми проявите осторожность и предусмотрительность.

Рак

Сейчас предстоит систематизировать дела, которыми придется заниматься в обозримом будущем. Вечером побалуйте себя и членов семьи кулинарными изысками. Можно запланировать поход в ресторан или просто устроить семейный ужин.

Лев

В данный период лучше сначала действовать, а потом думать. Первый порыв окажется правильным, а чем больше станете размышлять, тем дальше будете уходить от правильного выбора. Поменьше прислушивайтесь к мнению окружающих – ваша голова окажется более светлой. В личных отношениях никаких сложностей возникнуть не должно.

Дева

Берегите свою нервную систему. Излишняя нервозность, проявляемая при общении с коллегами или членами семьи, может обернуться для вас ухудшением самочувствия. В финансах нужно быть более сдержанными. Постарайтесь не вкладывать деньги в сомнительные дела и не тратить их на ненужные вещи.

Весы

Сегодня не следует слишком усердствовать на работе, так как ваши достижения могут остаться незамеченными. Подумайте, нет ли в вашей жизни того, что мешает двигаться вперед. Если какие-то отношения или вещи тяготят вас, избавляйтесь от этого без сожаления.

Скорпион

Наметьте наиболее важные дела и встречи – в решении многих вопросов вы будете на коне. День благоприятен для поиска новой работы, повышения своего профессионального уровня. Возможно, у вас появится много интересных идей, которые нужно воплотить в жизнь.

Стрелец

Энергетические ресурсы вашего организма сейчас на высоте, здоровья и активности вам не занимать, так что можно смело планировать любые дела и мероприятия. Полученные в это время советы будут для вас очень полезными. В долг постарайтесь не брать и не давать.

Козерог

По возможности, больше занимайтесь делами, которые вам приятны. Отправляясь по магазинам, составьте список необходимых покупок. Поддавшись сиюминутному желанию, вы можете приобрести вещи, которые в конечном итоге принесут разочарование.

Водолей

Сейчас стоит проявить больше настойчивости в достижении цели: учитесь преодолевать не только внешние, но и внутренние препятствия. Успех будет гарантирован в том случае, если вы сумеете правильно оценить ситуацию и убедить окружающих в своей правоте.

Рыбы

То, что раньше представляло для вас определенную сложность, теперь окажется по плечу. Это прекрасное время для изменения распорядка дня. Хорошо начать посещать фитнес-клуб или посидеть на оздоровительной диете. В личном плане никаких разочарований возникнуть не должно.