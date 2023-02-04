Гороскоп на субботу 4 февраля для всех знаков Зодиака

Овен

Вы будете настроены на получение новых впечатлений. Возрастает роль дружеского общения. Больше времени проводите в кругу людей, которым близки ваши интересы. Если вы придерживаетесь диеты или занимаетесь спортом, то пришло время сделать перерыв.

Об этом пишут Слова и фразы.

Телец

He стоит планировать на данный день занятия, требующие физической или психологической выносливости, длительной концентрации внимания. Побалуйте себя сегодня чем-нибудь приятным, особенно если на это у вас были заранее отложены деньги.

Близнецы

Это неподходящее время для общения, заключения соглашений. К поступающим предложениям отнеситесь осторожно, не переоценивайте свои силы и возможности партнеров. В финансовых вопросах проявите сдержанность и воздержитесь от покупок, в которых нет особой нужды.

Рак

Звезды советуют держаться уверенно и ни в коем случае не сдаваться, даже если вам будет казаться, что обстоятельства сильнее вас. Сейчас появится шанс приобрести ценный профессиональный, а также жизненный опыт, отточить ранее полученные навыки на деле.

Лев

Новые идеи имеют все шансы быть реализованными. Придется затрачивать гораздо больше энергии на дела, которые раньше давались легко. Порадовать могут известия от близких людей. Ваши советы окажутся полезными для тех, кто обратится к вам за помощью.

Дева

Можно строить планы, давать обещания, заниматься поиском информации и заводить новые связи. Не игнорируйте советы и наставления более опытных людей. День подходит для наведения порядка в делах, генеральной уборки или небольшого косметического ремонта в доме.

Весы

Расположение планет в этот день благоволит путешествиям. Куда-то уехать и отдохнуть для вас, да и для ваших близких, будет настоящим благом. Это позволит пополнить запас сил и энергии, а знакомство с достопримечательностями значительно расширит кругозор и доставит массу позитивных эмоций.

Скорпион

Постарайтесь не нервничать по пустякам, просчитывать свои действия на один шаг вперед. В личной жизни может возникнуть недопонимание. Если в поведении кого-либо из родственников вас что-то не устраивает, не спешите бросаться в бой. Лучше объясните спокойно, что вам не нравится.

Стрелец

Сегодня вас может захлестнуть волна сомнений, и принять какое-либо решение будет нелегко. Многое окажется на грани срыва не по вашей вине. Но воспримите все происходящее как испытание, которое нужно достойно пройти. Постарайтесь не выяснять отношения с любимым человеком.

Козерог

Можно браться за новые дела, попытаться расширить круг общения. Используйте это время для обновления реальных и виртуальных контактов. Не стоит лишать себя маленьких удовольствий, так как от этого напрямую будут зависеть ваши настроение и самочувствие.

Водолей

В этот день перед вами могут встать новые задачи. Важно сохранять холодность рассудка и во всем руководствоваться логикой и здравым смыслом. За сложные дела стоит браться, только если у вас есть надежные помощники. Обиды и разногласия могут возникнуть в личном плане, но старайтесь держать себя в руках.

Рыбы

В этот период стоит ограничиться несложными делами. От масштабных начинаний лучше пока отказаться. Избегайте физических, эмоциональных и серьезных умственных нагрузок. Вечер подходит для шопинга. Удачными будут поездки, встречи с давними друзьями и родственниками.