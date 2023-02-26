Гороскоп на воскресенье 26 февраля для всех знаков Зодиака

Овен

В данный день вам легко удастся решать спорные вопросы. Обратите внимание на состояние финансовых дел. Избегайте рискованных сделок, старайтесь не иметь дел с малознакомыми или непроверенными людьми, так как велик риск стать жертвой мошенничества.

Об этом пишет Слова и фразы.

Телец

У вас будет достаточно сил и энергии. Неплохие перспективы могут возникнуть на профессиональном поприще, но во второй половине дня не следует доверять людям, которые слишком многое обещают.

Близнецы

Серьезных неприятностей не ожидается. Если хотите начать новые дела, не упустите шанс. Берите инициативу в свои руки и не пасуйте перед препятствиями. В отношениях с родными хитрить не стоит – здесь необходима полная искренность.

Рак

Данный период благоприятен для любых начинаний, будь то новый проект или хобби. Принимая решения, вы не должны сомневаться в своей правоте. В конце дня с осторожностью отнеситесь к советам: некоторые люди сейчас могут лукавить, ища выгоду для себя.

Лев

Ваше волнение, которое может быть связано с профессиональной деятельностью, постарайтесь компенсировать чем-то приятным. Не будьте легкомысленны по отношению к близким людям. Вы можете своим поведением или словом обидеть, даже не осознавая этого.

Дева

Не совершайте необдуманных шагов – они, скорее всего, окажутся опрометчивыми. В профессиональной области не должно произойти никаких серьезных перемен, все будет идти своим чередом. Проявите терпение, если ваши идеи не найдут сразу того понимания, на которое вы рассчитываете.

Весы

Постарайтесь выкроить побольше времени для занятий, которые вам приятны и интересны. Не стоит ограничивать себя в желаниях и стремлениях. Избегайте споров и выяснения отношений. Сейчас вам просто необходима эмоциональная поддержка близких людей, и вы можете на нее рассчитывать.

Скорпион

Данный отрезок времени обещает быть довольно насыщенным в плане общения и новых знакомств. Но постарайтесь исключить всякую корысть из ваших отношений. Правильная оценка возможностей других людей позволит избежать напрасных надежд и, как следствие, разочарований.

Стрелец

Сегодня нужно проявлять инициативу. Не акцентируйте свое внимание на мелочах, сосредоточьтесь на самом главном. Эмоции вам будут только мешать, поэтому постарайтесь взвешенно подходить к решению любых задач. Это хорошее время для коротких поездок.

Козерог

В этот день предстоит совершить немало дел и принять несколько ответственных решений. Только избегайте участия в спорах и конфликтах. И воздержитесь от разного рода преувеличений. Удачными будут походы по магазинам, так что стоит побаловать себя и своих близких покупками. В долг постарайтесь не давать и не брать.

Водолей

На работе, в бизнесе – спокойно. Главное, не хватайтесь за все сразу, доводите начатое дело до конца. Это хорошее время для поиска единомышленников, общения. Тем, кто попросит помощи, отказывать не стоит, но не позволяйте собой манипулировать.

Рыбы

Особых изменений в делах и графике ежедневных забот не предвидится. Держите эмоции под контролем, занимайтесь рутинными делами. Больше времени проводите в кругу людей, с которыми вам приятно общаться. Для новых знакомств момент неподходящий.