Гороскоп на воскресения 19 февраля для всех знаков Зодиака

Овен

День удачен для любой работы и совершенствования. Успех будет сопутствовать наиболее спокойным представителям данного знака, умеющим приспосабливаться к любым условиям жизни, сдерживать свои эмоции, желания и поступки.

Об этом пишет Слова и фразы.

Но прежде всего постарайтесь освободиться от зависимости. В первой половине дня успеху в делах может помешать излишняя суетливость, во второй – апатия и лень.

Телец

Основные задачи сегодняшнего дня – экономия и бережливость, умение правильно распределить полученные средства. При соблюдении этих условий вы сможете значительно улучшить свое финансовое положение и обрести полную самостоятельность к концу этого месяца. Вероятны состояния усталости и вялости. Здоровье требует особого внимания, так как энергетика ослаблена.

Близнецы

Многих Близнецов ожидают конфликты, но не следует сильно переживать и впадать в пессимизм. Не исключено, что придется возобновить дружбу с теми, с кем ранее отношения почему-то не ладились. Велика опасность нецелесообразных трат, финансовых проблем. С неприятностями сегодня удастся справиться в основном с помощью близких или старых знакомых. Не забывайте о полноценном отдыхе, который пойдет вам на пользу.

Рак

Первая половина дня может быть удачной для заключения новых контрактов и деловых переговоров. Вы сможете кого угодно убедить в чем угодно, а потому возможно решение важных вопросов с партнерами. Во второй половине дня значительно снизятся ваши жизненные силы. Разочарования будут переноситься с трудом. Вы постепенно потеряете чувство уверенности в себе, придет ощущение своей ненужности. Вам необходим отдых в уединении.

Лев

Гороскоп на сегодня рекомендует Львам быть собранными и организованными. Исключите суету, пустые разговоры, воздержитесь от тяжелого физического труда. Перерасход энергии крайне опасен, так как снижается общий уровень жизненных сил. Любая царапина, которая может оказаться у вас на теле, заживать будет долго, не говоря уже о серьезных повреждениях. Приготовьтесь к вероятным неприятностям и напряженности.

Дева

День характеризуется усилением воображения, творческих возможностей, фантазии. Удастся реализовать себя в искусстве. Звезды советуют проявить творческую активность в любой сфере деятельности. Отношения между вами и окружающими будут хорошими и теплыми, так как недоброжелатели на время решили оставить вас в покое. Во второй половине дня возможны переменчивые настроения, ухудшение самочувствия.

Весы

Не конфликтуйте ни с кем, сдерживайте себя и не растрачивайтесь по пустякам. Рекомендуются коллективный труд, физические нагрузки, выполнение домашних дел. Можно брать в долг и давать взаймы. Активно используйте благоприятные условия для улучшения здоровья и повышения духовного уровня. Пища должна содержать большое количество витаминов.

Скорпион

День благоприятен для любви. Забудьте о всяких досадных мелочах и неприятностях. Отдавайтесь любви целиком, наслаждайтесь каждой минутой, ведь таких мгновений не слишком много в жизни. Многим сегодня удастся реализовать себя как миротворца, проявить в полной мере свои ценные качества: сострадание, сочувствие, преданность, бескорыстное служение ближнему.

Стрелец

Рекомендуется тактика выжидания. В этот день не планируйте встреч с друзьями и не спорьте ни с кем. Постарайтесь нигде не выделяться, залечь на дно. Таким способом вы можете избежать многих негативных воздействий со стороны окружающих вас людей. Во всех отношениях следует соблюдать осторожность. Вторую половину дня посвятите дому, семье, детям. В интимном плане этот день может быть гармоничным и принесет ощущение счастья.

Козерог

Смело беритесь за намеченные дела. Возможно, сделки, заключенные ранее, принесут солидный доход. Желания и молитвы многих Козерогов могут сбыться. Но постарайтесь быть организованными и последовательными в своих действиях. При этих условиях вероятно улучшение финансового положения. Если есть желание, проведите вечер этого дня где-нибудь вне дома.

Водолей

Вас ждет напряженный рабочий день. Большой объем работы и некоторые осложнения заставят вас окунуться с головой в профессиональные проблемы. Выполнение обычных обязанностей потребует больших усилий, свежего взгляда и новых решений. Богатая фантазия и воображение могут привести к успеху. Четко и обстоятельно продумайте план действий на этот день. Главное – не делать грубых профессиональных ошибок.

Рыбы

Во второй половине дня удачными окажутся любые контакты с близкими родственниками. Девиз дня – любовь, спокойствие и согласие. Научитесь довольствоваться тем, что преподносит вам жизнь, не требуя ничего большего. Ваше мнение не останется без внимания того, кто для вас является авторитетом. Постарайтесь больше времени провести с любимым человеком, что благотворно скажется на вас обоих, так как вы зарядите друг друга любовью и энергией.