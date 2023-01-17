Гороскоп на вторник 17 января для всех знаков Зодиака

Овен.
Косметические процедуры с большой долей вероятности приведут к неудовлетворительному результату.
Об этом пишет Слова и фразы.
Телец.
Следите за словами, которые вы говорите в присутствии малознакомых людей, а лучше общение сведите к минимуму!
Близнецы.
Избегайте выяснения отношений с близкими (особенно на повышенных тонах).
Рак.
Звезды советуют сконцентрироваться на сохранении позитивного мышления!
Лев.
Лучше для глобальных и энергетических затратных дел выбрать другой день, а сегодня отдохнуть, расслабиться.
Дева.
Чужие советы конкретно сегодня скорее навредят вам, чем помогут, никого не слушайте, кроме себя.
Весы.
Семейные торжества — это то место, где вам не стоит быть, даже при наличии веского повода.
Скорпион.
От резких перепадов настроения вас спасет серьезная работа. Не отлынивайте под предлогом выходного дня.
Стрелец.
В общении все будет складываться не очень, агрессивные люди на вашем пути могут повстречаться абсолютно неожиданно.
Козерог.
Энергию нынешнего дня необходимо – разумеется, по возможности – аккумулировать до следующего дня.
Водолей.
Пришло время проанализировать свое моральное состояние и сделать выводы.
Рыбы.
Не стоит экспериментировать с питанием, иначе можно нарваться на отравление.