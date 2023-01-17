Гороскоп на вторник 17 января для всех знаков Зодиака

Гороскоп на 17.01.2023 года. Прогнозы астрологов для представителей каждого знака зодиака.

Овен.

Косметические процедуры с большой долей вероятности приведут к неудовлетворительному результату.

Об этом пишет Слова и фразы.

Телец.

Следите за словами, которые вы говорите в присутствии малознакомых людей, а лучше общение сведите к минимуму!

Близнецы.

Избегайте выяснения отношений с близкими (особенно на повышенных тонах).

Рак.

Звезды советуют сконцентрироваться на сохранении позитивного мышления!

Лев.

Лучше для глобальных и энергетических затратных дел выбрать другой день, а сегодня отдохнуть, расслабиться.

Дева.

Чужие советы конкретно сегодня скорее навредят вам, чем помогут, никого не слушайте, кроме себя.

Весы.

Семейные торжества — это то место, где вам не стоит быть, даже при наличии веского повода.

Скорпион.

От резких перепадов настроения вас спасет серьезная работа. Не отлынивайте под предлогом выходного дня.

Стрелец.

В общении все будет складываться не очень, агрессивные люди на вашем пути могут повстречаться абсолютно неожиданно.

Козерог.

Энергию нынешнего дня необходимо – разумеется, по возможности – аккумулировать до следующего дня.

Водолей.

Пришло время проанализировать свое моральное состояние и сделать выводы.

Рыбы.

Не стоит экспериментировать с питанием, иначе можно нарваться на отравление.