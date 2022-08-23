Гороскоп на вторник 23 августа для всех знаков Зодиака

Прогнозы астрологов для представителей каждого знака Зодиака помогут вам избежать неприятностей и ошибок, а также не упустить возможности изменить что-то к лучшему.

Овен

Вероятно, сегодня все дела так или иначе будут связаны с домашними хлопотами или проблемами личного характера.

Об этом пишет Слова и фразы.

Все благополучно разрешится, если вы будете действовать без спешки, обдуманно, взвешивая последствия своих поступков. Плохое известие может довести напряжение до предела. Вероятны небольшие сложности со здоровьем.

Телец

Благоприятный день для начала любого дела, общения, семейных отношений. Для женщин-Тельцов велика вероятность нового знакомства или романтических приключений. Благоприятны покупки, заботы, связанные с профилактикой заболеваний, целительство. Мужчинам-Тельцам звезды рекомендуют избегать шумных компаний и застолья, ибо это негативно может сказаться на вашем здоровье.

Близнецы

Этот день благоприятен для контактов и творческих встреч. Если есть желание, проведите вечер этого дня где-нибудь вне дома, например у друзей. Вам просто необходимо пообщаться с теми, кто доброжелательно относится к вам. В результате у вас возрастет жизненный и творческий потенциал, усилится магнетизм и обаяние.

Рак

Неблагоприятный день. Сегодня у вас может появиться чувство усталости, повыситься раздражительность. Все это временное явление. Постарайтесь не так болезненно реагировать на замечания близких. Отнеситесь к себе критично. Не стоит убеждать вашу вторую половину в своей правоте, так как в доме может возникнуть напряженность. Проявите максимум внимания и любви к своим близким.

Лев

Возрастают творческие способности, сексуальность, дар убеждения. Хороший день для физических нагрузок, длительных прогулок. Не исключена финансовая удача, связанная с выигрышем или выгодной покупкой. Для личных отношений характерна некоторая нестабильность. Постарайтесь избежать стремления главенствовать, не настаивайте на своем мнении в мелочах: это может послужить поводом для обиды или ссоры.

Дева

Вероятно, сегодня вам придется сконцентрировать всю энергию для самозащиты или отстаивания своих принципов. Не исключена ссора из-за ревности или финансовых проблем. Звезды предостерегают от неожиданного известия, которое может создать препятствия в исполнении давнего желания. Обратите внимание на свое здоровье.

Весы

Будьте осторожны – желание быстрого успеха и признания угрожает нервным срывом. Сегодня уделите внимание своему здоровью. Придерживайтесь равновесия в чувствах. Посетите бассейн, баню, тренажерный зал – вы почувствуете разрядку и облегчение.

Скорпион

Сегодня вероятны финансовые затруднения, так как предстоят крупные расходы. Этот день принесет много тревог и волнений, связанных с близким человеком. Ваши отношения могут зайти в тупик. От вас будет зависеть, расстанетесь ли вы или переживете эти трудности вместе. Но не принимайте во внимание чужих советов, они могут только навредить вам.

Стрелец

Сегодня радости и невзгоды будут сменять друг друга. Не идите на компромисс с совестью – можете потерять много верных друзей. В сложной жизненной ситуации лучше сконцентрироваться на главном и не замечать мелких неприятностей. Остерегайтесь романтических приключений, они могут привести к нежелательным последствиям.

Козерог

Условия этого дня будут способствовать успеху в борьбе с собственным эгоизмом. Вы можете сделать полезную покупку. Отправляйтесь всей семьей в гости или примите гостей у себя. Многие из вас отважатся на романтический поступок или сами станут объектом чьих-то чувств.

Водолей

Признаться себе в совершенных ошибках бывает очень трудно, но необходимо. С этого начинается духовный рост, преодоление комплекса неполноценности. В проявлении чувств будет преобладать трезвость, даже некоторая расчетливость, что создаст полосу отчуждения в отношениях с противоположным полом. Общение с детьми – вот та самая тихая гавань, где сегодня вас ждет успокоение.

Рыбы

Возможно, предстоит встреча с приятными людьми, и вы получите удовольствие от комплиментов. Не сомневайтесь в их искренности. Хорошо заводить новые знакомства – вы можете блеснуть, показать себя в выгодном свете. Все покупки, которые вы захотите сегодня сделать, окажутся удачными.