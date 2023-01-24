Гороскоп на вторник 24 января для всех знаков Зодиака

ОВЕН

Благоприятная эмоциональная обстановка в семье создаст стартовую площадку для успешного ведения дел. Из-за постоянного колебания между желаемым и возможным не исключено некоторое превышение расходов над доходами.

Об этом пишет Слова и фразы.

ТЕЛЕЦ

Уделите внимание семье. Ваше терпение и такт помогут создать обстановку доверия, уюта и душевной теплоты. Тщательно следите не только за своим здоровьем, но и за здоровьем близких. Не следует предаваться чревоугодию или увлекаться спиртными напитками. Это чревато нежелательными последствиями.

БЛИЗНЕЦЫ

День несет двойственную характеристику. Будьте осторожны, не принимайте никаких важных решений в финансовых вопросах, так как ваше финансовое положение находится в неустойчивом состоянии: прибыль также вероятна, как и потери. По-прежнему существует возможность некоторого перемещения по служебной лестнице. Вероятны неприятности из-за сплетен и наговоров тайных недоброжелателей. Доверительное общение возможно только с близкими людьми. Избегайте коллективной работы.

РАК

Сегодня вас ожидают конфликты, но не следует сильно в них углубляться: это всегда чревато нежелательными последствиями. Не исключено, что придется возобновить дружбу с теми, с кем отношения почему-то не ладились ранее. С неприятностями сегодня удастся справиться в основном с помощью близких или старых знакомых. Не забывайте о полноценном отдыхе, который пойдет вам на пользу.

ЛЕВ

Ответственность за материальное благополучие потребует от вас значительного напряжения сил. Не сетуйте на судьбу: вам так много дано, что вы просто обязаны дарить.

ДЕВА

День благоприятный для контактов. Вероятно, вам удастся завязать несколько новых деловых знакомств, которые вам помогут в дальнейшем. Не исключено, что у вас появится влиятельный покровитель. Возможно получение заманчивого предложения. Но не спешите давать согласие. Если вы сомневаетесь в правильности решения, принимаемого вами, доверьтесь советам опытных коллег.

ВЕСЫ

День несет двойственную характеристику. Весам не избежать необоснованного оптимизма. Они станут хвататься за многие дела, потому что будут слишком уверены в своих силах и возможностях. Однако успех дела окажется тесно связанным с заметно возрастающими материальными запросами. Круг замкнулся. Весы будут совершать противоречивые поступки, с помощью которых постараются решить все проблемы. Но это не так просто, в ближайшее время не удастся это сделать.

СКОРПИОН

Благоприятный день для представителей творческих профессий. Возможно, вам удастся сотворить нечто выдающееся, самореализоваться. Этот день благоприятствует открытиям и изобретениям. Отношения между вами и окружающими будут хорошими и теплыми.

СТРЕЛЕЦ

День несет двойственную характеристику. В первую половину дня повышение жизненного потенциала может положительно сказаться в сфере профессиональной деятельности. Это время благоприятно для заключения брака, для крупных приобретений, путешествий и отдыха. Однако е принимайте никаких важных решений в финансовых вопросах, так как влияние Меркурия на вашу жизнь неустойчиво: прибыль так же вероятна, как и потери.

КОЗЕРОГ

Благоприятное расположение звезд обеспечит успех в любых делах. Женщины-Козероги способны вскружить голову кому угодно, однако повышенная требовательность и капризность могут явиться препятствием на продолжении отношений с партнером. Мужчинам-Козерогам не следует забывать о полноценном отдыхе, который пойдет им на пользу. Устройте небольшой семейный праздник. Не стесняйтесь проявлять чувства.

ВОДОЛЕЙ

Напряженный день. Запланированные встречи, переговоры или поездки пройдут неудачно. Вероятны ссоры или домашние хлопоты. Сохраняйте выдержку и хладнокровие. Не реагируйте на то, что происходит, – многое зависит не только от вас. Все отношения с окружающими стройте на прирожденном стремлении к службе во благо людей, великодушии и милосердии.

РЫБЫ

День крайне опасен. Рекомендуется быть собранным и организованным. Исключите суету, пустые разговоры, воздержитесь от тяжелого физического труда. Перерасход энергии крайне опасен, так как снижается общий уровень жизненных сил. Любая царапина, которая может оказаться у вас на теле, заживать будет долго, не говоря уже о серьезных повреждениях. Приготовьтесь к вероятным неприятностям и напряженности на следующей неделе.