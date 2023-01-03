Гороскоп на вторник 3 января для всех знаков Зодиака

Овен

Разногласия с близким человеком, нежелание прислушаться к мнению собеседника или клевета недоброжелателя нарушат равновесие и доверительную обстановку в семье.

Об этом пишет Слова и фразы.

Звезды рекомендуют воздержание, противостояние соблазнам, ограничение контактов с неприятными для вас людьми. Постороннее влияние приведет к негативным результатам. Не рекомендуется рисковать или заниматься дорогостоящими покупками. Снизить отрицательные тенденции дня можно только высокими нравственными поступками.

Телец

Первая половина дня обещает пройти в любви, согласии и взаимопонимании. Именно сегодня вы сможете заложить основу для своего финансового взлета. Однако к вечеру у вас может начаться внутреннее беспокойство. Возможны резкие изменения в настроении, эмоциональные срывы или болезнь. Постарайтесь не замыкаться в себе. Вы должны уделить внимание здоровью близких людей, а особенно здоровью детей. Остерегайтесь снов и храните увиденное в тайне.

Близнецы

Неблагоприятное стечение обстоятельств может потребовать от вас максимальной гибкости в общении, умения менять тактику поведения в зависимости от ситуации. Возможен неожиданный поворот событий не в вашу пользу. Будьте готовы к серьезным проблемам с друзьями или близкими людьми. Семейные проблемы или бытовые хлопоты повлекут за собой дополнительные расходы. Вероятны проблемы с детьми – вам придется приложить некоторые усилия, отстаивая свой родительский авторитет.

Рак

День несет негативные тенденции и пройдет достаточно напряженно: возможны неприятные приключения, катастрофы, болезнь. Если вы водите машину, будьте внимательны на дороге. Вероятны проблемы, связанные с близким человеком или родственниками. Избегайте повышенного тона в общении с детьми. Не пытайтесь утвердить свою правоту силой. Опасно предаваться чревоугодию или увлекаться спиртными напитками. Не исключено, что придется оказать помощь друзьям или родственникам.

Лев

Разногласия, излишнее упрямство или клевета недоброжелателя могут нарушить равновесие и доверительную обстановку в семье. Неожиданное известие, новые обязанности или домашние хлопоты потребуют от вас много времени и сил. Исключите новые знакомства или общение с неприятными для вас людьми. Постороннее влияние приведет к негативным результатам. Полагайтесь только на себя – совет или помощь друзей приведет к ошибкам или заставит заниматься ненужной работой.

Дева

Благоприятный день для общения с партнерами, решения личных проблем, физических нагрузок. Звезды советуют отказаться от стандартного подхода к любому делу и проявить изобретательность и фантазию. Не исключено, что вы сможете проявить свои таланты и способности на самых различных уровнях, блеснуть в обществе, привлечь внимание лиц противоположного пола. Возможны значительные события в личной жизни. Хорошо заключать браки, веселиться, совершать путешествия.

Весы

День отдыха, обретения новых источников энергии. Благоприятный день для совместных мероприятий или коллективного отдыха. В первой половине дня вероятны домашние хлопоты или проблемы личного характера. Плохое известие может довести напряжение до предела. Постарайтесь провести больше времени на открытом воздухе. Вечером вероятны осложнения в отношениях с детьми или ссора между партнерами по браку.

Скорпион

Звезды предостерегают от неожиданных проблем в личной жизни: ссоры из-за ревности или недоброжелательного отношения со стороны партнеров или соседей. Постарайтесь критически отнестись к собственным недостаткам и не ставить партнеру повышенных требований. Не начинайте новых дел, исключите физические нагрузки. Следите за здоровьем: вероятно ухудшение состояния. Обратите внимание на отношения с детьми – предстоящие финансовые траты связаны с ними.

Стрелец

Сегодня особенно опасно перенапряжение из-за резкого снижения жизненного потенциала. Недоразумения в отношениях с партнерами могут негативно отразиться на продвижении дел. Мужчинам-Стрельцам не следует начинать новые дела – не исключено, что перспективные планы подвергнутся ревизии. Велика вероятность впасть в крайность или принять желаемое за действительное. Возможны осложнения в личной жизни или любовные разочарования.

Козерог

Находчивость и трезвая оценка событий позволят справиться с неожиданными известиями, приключениями или нестандартными ситуациями. Очень благоприятное время для семейных отношений, для вступления в брак, положительных изменений в личной жизни, зачатия. Существует вероятность улучшения финансового положения в результате выигрыша или удачной покупки. Сконцентрируйте свое внимание на детях – они так нуждаются в вашей поддержке.

Водолей

Умение следовать традициям, устоявшемуся укладу жизни сыграет важную роль в гармоничных отношениях с близкими людьми. Отложенные дела или давние обязательства потребуют немедленного исполнения. Обратите внимание на здоровье, поберегите силы и нервы. Помните – иногда необходимо отдать, чтобы потом получить вдвойне. В делах не исключайте компромиссные решения.

Рыбы

Благоприятный день, однако не следует заниматься рискованными предприятиями или пускаться в явные авантюры. Хороший день для занятия спортом, физических упражнений, общения, заключения брака, зачатия. Во второй половине дня вероятны неожиданные известия.