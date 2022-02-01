Гороскоп Павла Глобы на 1 февраля 2022: все знаки зодиака

Прислушайтесь в этот день к своим мыслям, они помогут вам найти правильный путь.

Овен

Сегодня Овны могут почувствовать себя одинокими. Вам будет трудно найти общий язык с родными и близкими. Чтобы избавиться от этой тревожности, пойдите на контакт первыми.

Телец

Сегодняшний день не принесет вам ничего необычного. Вас ждет обычный рабочий вторник, а сделать этот день особенным сможете только вы.

Близнецы

Астрологи не советуют Близнецам отправляться сегодня на прогулки и находиться в местах с большим скоплением людей.

Рак

Ракам рекомендовано оптимизировать свой график так, чтобы вечер у вас был свободный. Посвятите это время планированию и отдыху.

Лев

Львам нужно обратить внимание на свое здоровье. Если будете чувствовать себя плохо, обязательно обратитесь за помощью к врачу.

Дева

Девам не стоит в первую рабочую неделю перезагружать себя работой. Во второй половине дня вас ждет немало личных дел, которые надо обязательно решить.

Весы

Весам сегодня стоит быть более взвешенными в принятии решений. Быстрые решения ни к чему хорошему не приведут.

Скорпион

Позитивное мышление – ключ к успеху. От того, как вы начнете этот день, будет зависеть все. Отгоняйте от себя все плохие помыслы.

Стрелец

Стрельцов сегодня ждут определенные изменения. Вам придется скорректировать свой рабочий график и отменить некоторые личные планы.

Козерог

Козерогам сегодня будет сложно включиться в рабочий день. Лучше не брать на себя дополнительные обязательства, ведь они вас еще больше истощат.

Водолей

Звезды прогнозируют Водолеям приятный день. Вы будете воодушевлены от успеха нового проекта, а также сможете насладиться первыми результатами своего добросовестного труда.

Рыбы

Сегодняшний день может принести Рыбам неожиданные финансовые затраты. Вечером постарайтесь посвятить время родным и домашним делам.