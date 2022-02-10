Гороскоп Павла Глобы на 10 февраля 2022: все знаки зодиака

Попытайтесь не брать сегодня все близко к сердцу. Лучше сосредоточьтесь на себе и собственных желаниях.

Овен

Астрологи обещают Овнам отличный день. Вы проведете его с пользой и завершите все запланированные дела.

Телец

Середина недели у Тельцов пройдет достаточно легко. Вечером позвольте себе расслабиться и заняться чем-нибудь полезным для себя.

Близнецы

День подходит для генеральной уборки и решения важных вопросов. Все звонки следует совершать в первой половине дня.

Рак

Раки сегодня почувствуют определенное одиночество. Ваша любимая половинка слишком много времени уделяет рабочим процессам, поэтому вам нужно обязательно обсудить то, что вас больше всего беспокоит.

Лев

Четверг – удачный день для физических нагрузок. Спорт подарит вам энергию, отличное настроение и разгрузит от обыденности.

Дева

Девы сегодня узнают секрет от коллеги, который должен остаться только между вами. Также вы откроете для себя много новых моментов, которых упорно не замечали раньше.

Весы

Весов ждет отличная первая половина дня. Вечером возможны приступы печального настроения и прокрастинации. Разгрузиться и забыться от проблем поможет разговор с родными людьми.

Скорпион

Скорпионам сегодня нужно взять все свои силы в кулак и делать то, что вы давно хотели. Не бойтесь идти вперед и покорять новые вершины.

Стрелец

Стрельцов ждет положительный день. Вы проснетесь в хорошем настроении с желанием сменить этот день к лучшему.

Козерог

У Козерогов сегодня есть шанс опробовать свои силы в новой сфере. Не бойтесь выходить из своей зоны комфорта и заниматься чем-нибудь новым.

Водолей

Для Водолеев день пройдет довольно быстро. Ближе к вечеру у вас будут предусматриваться проблемы со здоровьем. Постарайтесь сразу записаться к врачу, чтобы быстро устранить проблему.

Рыбы

Рыбы сегодня будут очень много работать над рабочим проектом, но помните, что вам нужно уделять время еще себе и собственным потребностям.