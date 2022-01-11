Гороскоп Павла Глобы на 11 января 2022: все знаки зодиака

Гороскоп на сегодня, 11 января 2022 года, не советует Водолеям подвергаться негативным эмоциям. Тельцов ждет прекрасный день.

Овен

Овнам сегодня нужно найти время, чтобы обсудить с любимой половинкой планы на будущее. Вам нужно четко решить, куда двигаться дальше, пишет Слова и фразы.

Телец

Тельцов ждет прекрасный день. Утром вы можете выполнить все запланированные задания, а вечером выделите время на любимые дела.

Близнецы

Близнецам нужно перестать бояться делать шаги на пути к желанной жизни. Не медлите и быстрее выходите из своей зоны комфорта, в дальнейшем вас ждет интересный период.

Рак

У Раков может произойти конфликт с близким человеком. Словесная перепалка может перерасти в оскорбления. Постарайтесь первым пойти на примирение и сгладить ситуацию.

Лев

Посвятите сегодняшний день обыденным делам. Наведите сначала порядок дома, а затем приступайте к другим заданиям.

Дева

День не способствует принятию важных решений и рабочим командировкам. По возможности перенесите поездку на несколько дней.

Весы

Сегодня Весы весь день будут не в хорошем настроении. Вам будет трудно после длительных выходных влиться в рабочий процесс и восстановить свой ежедневный день.

Скорпион

Скорпионам следует в этот день заняться физическими упражнениями. Спорт улучшит ваше самочувствие и зарядит энергией.

Стрелец

В этот день стрельцы будут активными и инициативными. Вы будете быстро реагировать на перемены и важные ситуации.

Козерог

Козероги сегодня сделают все для того, чтобы хоть чуть-чуть приблизиться к своим целям. Астрологи советуют вам действовать четко по графику и не отвлекаться на мелкие дела.

Водолей

Водолеям не стоит в этот день поддаваться отрицательным эмоциям, ведь весь день будете недовольны. Если чувствуете себя не так, как обычно – прогуляйтесь или займитесь спортом.

Рыбы

Астрологи не советуют Рыбам откладывать срочные дела. Чтобы через несколько дней не разгребать завалы на работе, попробуйте сегодня выполнить большую часть задач.

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