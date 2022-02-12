Гороскоп Павла Глобы на 12 февраля 2022: все знаки зодиака

Астрологи советуют посвятить день саморазвитию.

Овен

Целеустремленным Овнам сегодня будет подвластна любая задача. Смело воплощайте свои желания в реальность и идите к желанной цели.

Телец

Тельцам сегодня стоит прислушаться к своей интуиции. Следуя зову сердца вы сможете принять много важных решений.

Близнецы

Не бойтесь сегодня сказать кому-то правду, какой горькой она бы не была. День удачен для разговоров и планирования выходных.

Рак

Раки в этот день будут очень плохо себя чувствовать. Чтобы выйти из удручающего состояния, позвольте себе отложить рабочие дела и просто отдохнуть.

Лев

Львы сегодня будут постоянно думать о финансах. Астрологи советуют контролировать свои расходы и не тратить лишнего.

Дева

Девам сегодня придется приложить немало усилий, чтобы осуществить все запланированные дела. Астрологи советуют заручиться поддержкой близких.

Весы

Весов сегодня ждет удачный день. Вы будете полны сил и энтузиазма для свершения желаемых целей.

Скорпион

Скорпионам сегодня надо обратить внимание на свое здоровье. Ограничьте потребление вредных продуктов и начните заниматься спортом.

Стрелец

Стрельцам стоит уделять внимание родным людям. В последнее время вы озабочены важными делами, впрочем, не стоит забывать о семье.

Козерог

Козерогам сегодня повезет. На работе все будет проходить успешно, а вечер подарит вам невероятные эмоции в кругу лучших друзей.

Водолей

Водолеям сегодня будет везти во всех начинаниях, впрочем, астрологи не советуют соглашаться на авантюрные предложения.

Рыбы

Рыбам надо решить все важные вопросы в первой половине дня. Ближе к вечеру можете отдохнуть и посвятить время себе.