Гороскоп Павла Глобы на 13 января 2022: все знаки зодиака

Гороскоп на сегодня, 13 января 2022 года, прогнозирует Скорпионам спокойный день. Ракам не стоит переживать из-за любой мелочи.

Сегодня не стоит планировать ремонт, переезд или предстоящее путешествие, пишет Слова и фразы.

Овен

Астрологи советуют Овнам внимательнее прислушиваться к тому, что говорят им другие и не стесняться признавать собственную неправоту.

Телец

Тельцам стоит держать себя в руках и не давать волю эмоциям. На работе будьте сдержанными и не разжигайте конфликтов.

Близнецы

Близнецы преуспеют в этот день, если будут действовать самостоятельно. Вы можете полагаться на коллег, но пусть большая часть дела будет оставаться за вами.

Рак

Астрологи не советуют Ракам беспокоиться по пустякам. В вашей жизни все произойдет так, как должно быть, просто надо немного подождать.

Лев

Львов ждет монотонная работа в первой половине дня, впрочем ближе к вечеру появятся хорошие перспективы для отличного проведения времени.

Дева

Астрологи не советуют Девам спешить, чтобы достичь все и сразу. Выполняйте задания постепенно и не пытайтесь сделать несколько дел за один подход.

Весы

Весам сегодня почему-то будет очень трудно найти общий язык с родителями. Постарайтесь не усугублять ситуацию претензиями, лучше выберите другое время для откровенного разговора.

Скорпион

Скорпионов ждет благоприятный день. В первой половине дня вас ждут денежные поступления с дополнительными средствами за хорошо проделанную работу в декабре.

Стрелец

У Стрельцов сегодня будет напряженный день. Много дел вам так и не удастся уладить, поэтому придется перенести на другие дни.

Козерог

Козерогов ждет спокойный день. Если решите куда-то выйти погулять, то получите активный и насыщенный вечер.

Водолей

Водолеи сегодня будут решительно настроены, поэтому смогут самостоятельно добиться хороших результатов. Не бойтесь общения с незнакомыми людьми, впоследствии они могут для вас стать добрыми друзьями.

Рыбы

День благоприятен для налаживания личной жизни. Если кто-то проявляет к вам знаки внимания, перестаньте их упорно не замечать.

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