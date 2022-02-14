Гороскоп Павла Глобы на 14 февраля 2022: все знаки зодиака

Одинокие знаки зодиака сегодня имеют прекрасную возможность завести знакомство с интересными личностями.
Овен
Сегодняшний день подарит вам замечательные возможности для расширения кругозора. Вы сможете легко раскрыть свои способности и таланты.
Телец
Тельцов ждет благоприятная первая половина дня. Вы сможете быстро уладить все дела и заняться в дальнейшем тем, что доставляет вам удовольствие.
Близнецы
Обстоятельства в этот день подтолкнут Близнецов действовать быстро и решительно. Верьте в себя и свои силы, и тогда у вас все получится.
Рак
Первая половина дня порадует Раков сюрпризом. В целом понедельник выдастся для вас спокойным и вдохновенным.
Лев
Львов сегодня ждет успех во всех начинаниях. У вас появятся новые интересы и оригинальные замыслы.
Дева
Сегодняшний день принесет Девам много неожиданностей. В целом день Вы проведете позитивно и интересно.
Весы
Сегодняшний день прекрасно подходит для начала нового дела. Помните, что только трудом вы добьетесь сегодня всего, что желаете.
Скорпион
Астрологи советуют Скорпионам заняться шопингом во второй половине дня. К этому времени вы хорошо обдумаете, что именно вам нужно и избежите лишних трат.
Стрелец
Стрельцам сегодня стоит общаться с родными, которые дадут им дельный совет. Также прислушайтесь к своей интуиции.
Козерог
В этот день благоприятными будут занятия, которые направлены на собственное саморазвитие – обучение, лекции, вебинары, чтение, медитация, спорт.
Водолей
Водолеям сегодня надо проявить мудрость во многих делах. Занятия спортом помогут вам держать себя в тонусе.
Рыбы
Рыб сегодня ждет отличное настроение. Вы встретитесь с людьми, которых не видели долгий период. В приподнятом настроении можете составлять план на будущую неделю и ставить себе новые цели.
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