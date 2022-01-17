Гороскоп Павла Глобы на 17 января 2022: все знаки зодиака

Гороскоп на сегодня, 17 января 2022 года, прогнозирует Козерогам приятный день. Овны могут отправиться в небольшое путешествие.

В этот день вам понадобится сдержанность и благоразумие, чтобы избежать конфликтных ситуаций, пишет Слова и фразы.

Овен

Овнов ждет активный и насыщенный день. Вы можете отправиться на незапланированную встречу или в небольшое путешествие.

Телец

Сутки обещают вам сегодня приятное, теплое и солнечное настроение. Позитивный подход и отношение к жизни помогут прожить день беспроблемно и весело.

Близнецы

У Близнецов сегодня могут быть конфликты со второй половинкой. Ваше упрямство только усугубит проблему.

Рак

У Раков сегодня может возникнуть конфликтная ситуация с незнакомым человеком. Сохраняйте холодный ум и постарайтесь больше сгладить перепалку.

Лев

Будьте в этот день смелыми и верьте в то, что вы можете изменить все, что захотите. Не отказывайтесь от своих желаний и гоните прочь лень и апатию.

Дева

Вы сегодня будете не слишком радикальны и консервативны в своем отношении и взглядах. Будьте открыты к новым и захватывающим возможностям.

Весы

Сегодня настоящее удовольствие принесет вам время, проведенное в семейном кругу. Это будет день, благоприятный для обучения, полный размышлений и духовных переживаний.

Скорпион

День будет исключительно спокойным и без сюрпризов. Сегодня вы можете расширить круг своих друзей. Вероятно, вам напишет человек из прошлого, с которым вас связывали хорошие воспоминания.

Стрелец

Вы можете чувствовать себя отчаявшимся и уставшим от дел. Принимайте помощь других и удаляйте лишние и несрочные планы из своего расписания.

Козерог

В жизни Козерогов наступает счастливый период. Звезды будут способствовать вам в процветании, что поможет вам излучать уверенность и привлекать нужных людей.

Водолей

Затраченные результаты принесут результат. Впрочем, чтобы все шло гладко – качественно выполняйте запланированное.

Рыбы

В отношениях с другими у вас будет непреодолимое желание отстаивать свою позицию. Воспользуйтесь этим в уместных ситуациях.

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