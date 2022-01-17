Гороскоп Павла Глобы на 17 января 2022: все знаки зодиака

В этот день вам понадобится сдержанность и благоразумие, чтобы избежать конфликтных ситуаций, пишет Слова и фразы.
Овен
Овнов ждет активный и насыщенный день. Вы можете отправиться на незапланированную встречу или в небольшое путешествие.
Телец
Сутки обещают вам сегодня приятное, теплое и солнечное настроение. Позитивный подход и отношение к жизни помогут прожить день беспроблемно и весело.
Близнецы
У Близнецов сегодня могут быть конфликты со второй половинкой. Ваше упрямство только усугубит проблему.
Рак
У Раков сегодня может возникнуть конфликтная ситуация с незнакомым человеком. Сохраняйте холодный ум и постарайтесь больше сгладить перепалку.
Лев
Будьте в этот день смелыми и верьте в то, что вы можете изменить все, что захотите. Не отказывайтесь от своих желаний и гоните прочь лень и апатию.
Дева
Вы сегодня будете не слишком радикальны и консервативны в своем отношении и взглядах. Будьте открыты к новым и захватывающим возможностям.
Весы
Сегодня настоящее удовольствие принесет вам время, проведенное в семейном кругу. Это будет день, благоприятный для обучения, полный размышлений и духовных переживаний.
Скорпион
День будет исключительно спокойным и без сюрпризов. Сегодня вы можете расширить круг своих друзей. Вероятно, вам напишет человек из прошлого, с которым вас связывали хорошие воспоминания.
Стрелец
Вы можете чувствовать себя отчаявшимся и уставшим от дел. Принимайте помощь других и удаляйте лишние и несрочные планы из своего расписания.
Козерог
В жизни Козерогов наступает счастливый период. Звезды будут способствовать вам в процветании, что поможет вам излучать уверенность и привлекать нужных людей.
Водолей
Затраченные результаты принесут результат. Впрочем, чтобы все шло гладко – качественно выполняйте запланированное.
Рыбы
В отношениях с другими у вас будет непреодолимое желание отстаивать свою позицию. Воспользуйтесь этим в уместных ситуациях.
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