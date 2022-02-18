Гороскоп Павла Глобы на 18 февраля 2022: все знаки зодиака

Гороскоп на сегодня, 18 февраля 2022 года, советует Львам начинать новое дело. Близнецов ожидает хороший день. Постарайтесь в этот день избегать конфликтов и не вступать ни в какие споры.

Овен

Овнов ожидает активный день. Вам придется решить много рабочих задач, а вечером взяться за домашние дела.

Об этом пишет Слова и фразы.

Телец

Тельцы сегодня могут покупать все, что вам захочется. Потраченные деньги к вам скоро вернутся в виде премий.

Близнецы

Близнецов ожидает хороший день. Вы будете довольны собой и проделанной работой. Астрологи говорят, что все ваши приложенные усилия для исполнения желания не пройдут впустую.

Рак

Раков ожидает нестандартный день. Вместо того чтобы работать над рабочими проектами, вам больше захочется отдыхать и заниматься собственными делами.

Лев

Астрологи отмечают, что у Лёвы сегодня есть прекрасный шанс заложить фундамент в деле, о котором вы думали последние несколько месяцев. Отбросьте какие-либо сомнения и начинайте действовать.

Дева

Дев сегодня ожидает успех на работе. Руководство по достоинству оценит всю вашу работу и даже может предложить вам дополнительные средства в виде премии.

Весы

Весам следует в этот день расширить свой кругозор. Больше читайте, узнавайте что-нибудь новое и делитесь интересной информацией с другими.

Скорпион

На первый план у Скорпионов выйдут финансовые вопросы. Вам следует составить план расходов в месяц, чтобы понимать на чем вы стоите.

Стрелец

Стрельцам сегодня нужно решить многие вопросы в личной жизни. Не надо ни к кому обращаться за помощью, прислушивайтесь только к себе.

Козерог

Если есть возможность – откажитесь сегодня от поездок и деловых задач. Посвятите время себе и своим родным.

Водолей

Не перенапрягайтесь сегодня на работе. Оставьте силы для домашних дел, которых у вас скопилось достаточно.

Рыбы

Астрологи советуют Рыбам увеличить в этот день физическую активность. Спорт будет держать вас в тонусе, улучшит настроение и общее состояние организма.

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