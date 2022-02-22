Гороскоп Павла Глобы на 22 февраля 2022: все знаки зодиака

В этот день будьте собранными и целенаправленно идите к своей цели.

Овен

День неблагоприятен для финансовых операций. Обмен денег или переброску их на чужой счет, стоит отложить до завтрашнего дня.

Телец

Тельцы сегодня рискуют стать жертвой обмана со стороны недоброжелателей. Будьте внимательными и не позволяйте никому загружать вас лишними делами.

Близнецы

Сегодня Близнецы имеют все шансы вытянуть счастливый билет. Ваш день начнется идеально и пройдет также позитивно.

Рак

Сегодня Ракам надо подумать над своими ошибками. Постарайтесь больше не лезть в конфликтную ситуацию и по возможности сгладить острые углы в общении.

Лев

Астрологи советуют Львам уделить время общению с родными людьми. Подарите свое внимание тем, кто дорог вашему сердцу.

Дева

Дев сегодня ждет трудный выбор. Девам надо собрать все свои силы в кулак и наконец выйти из своей зоны комфорта.

Весы

Астрологи прогнозируют Весам удачный и спокойный день. На работе все будет проходить спокойно, вечер посвятите выполнению личных дел.

Скорпион

Астрологи предсказывают Скорпионам во вторник удачное заключение сделки. Вторая половина дня удачна для размышлений над будущим.

Стрелец

Стрельцов ждет период духовного возрождения. Можете смело заниматься теми делами, которые принесут вам ожидаемый результат.

Козерог

Козерогов сегодня ждут некоторые финансовые трудности. Но несмотря на важные расходы, не забывайте отложить хотя бы небольшую сумму денег.

Водолей

Астрологи категорически запрещают Водолеям в этот день употреблять алкогольные напитки. Также вам не рекомендовано тратить деньги на мелочные покупки.

Рыбы

Рабочие встречи в этот день лучше проводить до обеда. Утром составьте план на день и постарайтесь его выполнить.