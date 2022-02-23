Гороскоп Павла Глобы на 23 февраля 2022: все знаки зодиака

Гороскоп сегодня, 23 февраля 2022 года, советует Близнецам воздержаться от встреч. Львам не рекомендуется браться за рискованные дела.

Уделите сегодня больше времени своей семье и личным делам.

Об этом пишет Слова и фраза.

Овен

День благоприятен для занятий, которые доставляют удовольствие. Можете собраться с другом на кино, пойти в театр или прогуляться по парку.

Телец

Астрологи не советуют Тельцам брать деньги взаймы. Также не стоит во что бы то ни стало занимать у людей. Избегайте общения с неприятными людьми.

Близнецы

Сегодня следует воздержаться от запланированных встреч. Постарайтесь провести свободное время дома, наедине со своими мыслями.

Рак

Ракам сегодня следует отложить дополнительную работу на второй план и выделить время для личных дел.

Лев

День удачен для занятий интересными делами и творчеством. Не рекомендуется браться за рискованные и сомнительные задачи и выяснять отношения.

Дева

Дев ждет спокойный день. Одинокие представители знака могут ожидать романтического сюрприза от противоположного пола.

Весы

Весов сегодня ждут новые встречи и интересные события. Вероятно, вы встретитесь с человеком, который еще недавно вам сильно симпатизировал.

Скорпион

У Скорпионов сегодня есть все шансы решить личные проблемы. От поспешных и необдуманных решений лучше отказаться.

Стрелец

Не забывайте в этот день о своих обязанностях, но и находите время для отдыха. На вашем горизонте появятся благоприятные возможности.

Козерог

От Козерогов в этот день потребуют активности и результативности. Если приложите усилия, то сможете выполнить все идеально.

Водолей

Постарайтесь выполнять поручения в срок. Перед вами сегодня будут открыты все двери, а любые новые дела обречены на успех.

Рыбы

Постарайтесь выделить время на физические нагрузки. Спорт будет держать ваш организм в тонусе и подарит хорошее настроение.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.