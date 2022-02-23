Гороскоп Павла Глобы на 23 февраля 2022: все знаки зодиака

Уделите сегодня больше времени своей семье и личным делам.
Об этом пишет Слова и фраза.
Овен
День благоприятен для занятий, которые доставляют удовольствие. Можете собраться с другом на кино, пойти в театр или прогуляться по парку.
Телец
Астрологи не советуют Тельцам брать деньги взаймы. Также не стоит во что бы то ни стало занимать у людей. Избегайте общения с неприятными людьми.
Близнецы
Сегодня следует воздержаться от запланированных встреч. Постарайтесь провести свободное время дома, наедине со своими мыслями.
Рак
Ракам сегодня следует отложить дополнительную работу на второй план и выделить время для личных дел.
Лев
День удачен для занятий интересными делами и творчеством. Не рекомендуется браться за рискованные и сомнительные задачи и выяснять отношения.
Дева
Дев ждет спокойный день. Одинокие представители знака могут ожидать романтического сюрприза от противоположного пола.
Весы
Весов сегодня ждут новые встречи и интересные события. Вероятно, вы встретитесь с человеком, который еще недавно вам сильно симпатизировал.
Скорпион
У Скорпионов сегодня есть все шансы решить личные проблемы. От поспешных и необдуманных решений лучше отказаться.
Стрелец
Не забывайте в этот день о своих обязанностях, но и находите время для отдыха. На вашем горизонте появятся благоприятные возможности.
Козерог
От Козерогов в этот день потребуют активности и результативности. Если приложите усилия, то сможете выполнить все идеально.
Водолей
Постарайтесь выполнять поручения в срок. Перед вами сегодня будут открыты все двери, а любые новые дела обречены на успех.
Рыбы
Постарайтесь выделить время на физические нагрузки. Спорт будет держать ваш организм в тонусе и подарит хорошее настроение.
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