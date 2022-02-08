Гороскоп Павла Глобы на 8 февраля 2022: все знаки зодиака

Постарайтесь окружить себя в этот день людьми, которым вы доверяете.

Овен

Овнов сегодня ждет не лучший день. Вы потратите много средств, попадете в неприятную ситуацию с друзьями и даже поссоритесь с родителями.

Телец

У Тельцов сегодня хватит сил на все дела. Вы начнете правильное утро, весь день у вас пройдет прекрасно и вдохновенно.

Близнецы

Близнецов сегодня ждет общение с друзьями и коллегами. После работы найдите время для себя и занимайтесь исключительно тем, что доставляет вам удовольствие.

Рак

День удачный для сделок. С руководством можно наладить рабочий процесс, предложить интересный проект и решить личные вопросы.

Лев

Сегодня Львы будут мотивировать своим примером большой круг окружения. Ваши близкие будут тянуться к вам, ваша энергетика может привлечь в вашу жизнь интересных личностей.

Дева

Сегодня Девам захочется романтики, впрочем, первый рабочий день лучше посвятить важной задаче, требующей срочного решения.

Весы

Весов ждет приятный сюрприз от родных. Не скупитесь на похвалу и искренне поблагодарите их за то, что они вас радуют.

Скорпион

Скорпионов ждет спокойный день. Никаких препятствий на вашем пути не будет. Свободное время посвящайте обучению, чтению и другим проявлениям саморазвития.

Стрелец

Стрельцов ждет непростой день. Вы сгоряча можете наделать много глупостей. Будьте сдержанны и не пытайтесь кого-то “подколоть” плохим словом.

Козерог

Сегодня Козероги могут быть слишком резкими. Это приведет к конфликтам не только на работе, но и дома.

Водолей

День подходит для принятия кардинальных решений. Не бойтесь выходить из своей зоны комфорта и начать делать для себя что-нибудь новое.

Рыбы

День отлично подходит для того, чтобы задуматься над своим будущим. Проанализируйте свою жизнь и попытайтесь правильно расставить приоритеты.