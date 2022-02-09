Гороскоп Павла Глобы на 9 февраля 2022: все знаки зодиака

Гороскоп на сегодня, 9 февраля 2022 года, прогнозирует Стрельцам позитивный день. Водолеям надо посвятить время бытовым задачам. Проведите сегодняшний день с самыми близкими людьми.

Овен

Ваше трудолюбие поможет вам подняться на новую ступень в карьере. Будьте настойчивыми в своих действиях и совсем скоро сможете достичь желаемого результата.

Об этом пишет Слова и фразы.

Телец

Сегодня все зависит от вас. Руководство может поднять вам зарплату, но в случае, если вы хорошо справляетесь со своей работой.

Близнецы

Для Близнецов день пройдет не слишком гладко. Из-за изменения планов вы не сможете выполнить и половину своих задач на сегодня.

Рак

Раков ждет удачная первая половина дня. После обеда возможны трудности, которые изрядно выбьют вас из колеи.

Лев

Львы сегодня будут заниматься привычными рабочими делами. Астрологи советуют обратиться к руководству с вопросами, которые вас больше всего беспокоят. Сегодня у вас есть шансы заручиться поддержкой.

Дева

Девам не стоит в этот день делиться планами с окружающими, держите их при себе. Среда – удачный день для покупок, связанных с техникой и кухонным инвентарем.

Весы

День удачен для поиска новой информации. Открывайте перед собой новые пути, которые положительно повлияют на вашу работу.

Скорпион

Постарайтесь все важные дела выполнить в первой половине дня. Вторая половина дня подходит для отдыха и саморазвития.

Стрелец

Стрельцов ждет позитивный день. Вы получите долгожданный ответ на ваш вопрос, а также получите похвалу от коллег за свою работу.

Козерог

Козерогам надо уделить время собственному здоровью. Даже если вас что-то минимально беспокоит – не медлите и вовремя обратитесь к врачу.

Водолей

Водолеям сегодня надо решить как можно больше задач, которые связаны с домашним бытом. День подходит для генеральной уборки и мелкого ремонта.

Рыбы

Рыбам стоит обратить внимание на свое финансовое состояние. Постарайтесь не тратить денег на вещи, которые являются второстепенными в вашей жизни.

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