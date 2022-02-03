Гороскоп Павла Глобы на февраль для разных знаков зодиака

Ознакомьтесь с рекомендациями чтобы точно знать, где можно найти мотивацию и любовь к жизни в трудные времена. Февраль обещает быть крайне благоприятным временем, но не исключено, что многих из нас будет периодически тянуть к апатии и унынию, особенно в периоды сильной усталости. Расходуйте свои силы и время с умом.

Эксперт рассказал о том, что нас ждет в феврале 2022 года.

Об этом пишет Слова и фразы.

Овен

У Овнов начинается волшебное время для любви, работы, домашних дел. Не нужно браться за все сразу — достаточно лишь понять, чем хочется заниматься следующие 28 дней. Звезды и планеты очень хотят, чтобы Овны не сидели на месте. Важно действовать решительно и смело. Начинать новый бизнес или искать новую работу пока не стоит — лучше просто закинуть удочку и посмотреть что будет.

Телец

Тельцам будет очень везти, но продуктивность может немного снизиться, потому что в такое яркое и благоприятное время захочется больше развлекаться, отдыхать, заниматься личными делами, а не навязчивой работой. Традиционно считается, что пока Меркурий не ретрограден, можно заниматься изучением чего-то нового. Тельцам стоит обратить на это внимание, но исследовать только то, что связано с профессиональной деятельностью.

Близнецы

У Близнецов наступает время, когда они могут получить всё и сразу. Конечно, для такого динамичного времени им понадобится много энергии. Нужно будет тратить силы и время лишь на то, что действительно важно. В феврале возможны чудеса — важно лишь верить в них. Полезно будет изучать языки, повышать профессиональные навыки и знакомиться с новыми людьми. Согласно прогнозам, Близнецам удастся произвести наилучшее впечатление на кого угодно.

Рак

Ракам стоит активизироваться в любовной сфере. В амурных делах им будет очень везти, но важно сохранять бдительность и холодную голову. Если захочется начать серьезные отношения, лучше сначала проверить совместимость с человеком. В общении с агрессивными и неприятными людьми нужно проявить сдержанность. Если поддерживать конфликты, ничего хорошего из этого не получится. Звезды не хотят, чтобы Раки ссорились, притягивали к себе отрицательную энергетику, а также давали кому-то пустые обещания.

Лев

Их поступки, слова, действия — всё вернется. Именно поэтому важно поступать по совести, делать добро и не унывать. Будут люди, которым понадобится поддержка. В таких ситуациях лучше протянуть руку помощи либо поддержать кого-то эмоционально. Это поможет очистить карму, а также привлечь много удачи в конце февраля и в начале марта. Жизнь Львов должна повернуть в новое русло, но им необходимо определиться с тем, в какое именно, ведь судьба предоставляет выбор.

Дева

Девы в большинстве своем эмпаты, хоть зачастую и скрытые. У такого дара есть свои плюсы и минусы, но в феврале у него будет больше положительных сторон. Сейчас очень важно чувствовать людей, потому что среди них могут затесаться обманщики и агрессоры. Чтобы месяц и зима в целом не закончились на минорной ноте, придется смотреть в оба и прислушиваться к своей интуиции в периоды непростого общения. В феврале Девам может улыбнуться удача в любой из сфер. Нужно научиться ждать и быть внимательнее.

Весы

Благоприятная энергетика звезд и планет поможет Весам избавиться от вредных привычек. Это время, когда ночные светила поддержат Весов во всех их начинаниях, будь то бизнес, работа, хобби или любовь. Можно смело браться за ремонт в квартире или в доме, совершать важные дорогостоящие покупки, обновлять гардероб и прическу. В феврале всё будет следовать простому закону: «ты мне — я тебе». Весам можно строить отношения на взаимном обмене информацией, поддержке, уважении. Самое главное — не жадничать и не превращать свою помощь в альтруизм.

Скорпион

Скорпионам в феврале важно заниматься укреплением своего здоровья и биополя. Лучший помощник в этом непростом деле — спорт. исключено, что в самом начале месяца Скорпионов ожидает повторение горького опыта в любви или в делах, но это будет временная проблема, ведь с 4 числа не будет ни одной ретроградной планеты. Скорпионам с 4 февраля можно смело отправляться в путешествия, менять обстановку, заниматься поисками новой работы.

Стрелец

Стрельцы с легкостью их преодолеют, поскольку ночные светила на их стороне. Важно не унывать и продолжать бороться за свои убеждения и цели. Вокруг некоторых людей из окружения может аккумулироваться отрицательная энергия, и лучше обходить таких личностей стороной. Речь может идти о завистниках, обидчивых людях. Все они будут лишь мешать Стрельцам настраиваться на нужный лад. Не нужно обращать внимание на их действия.

Козерог

Козерогам важно будет в этом месяце поймать творческое вдохновение. Это поможет им преуспеть как в делах, так и в любви. Они станут магнитами для противоположного пола, но первое впечатление не является абсолютной гарантией успеха. Нужно стать более открытыми и готовыми к ведению диалога. Не стоит закрываться от тех, кто нравится. Это весьма перспективное время не только для флирта и романтики, но и для рабочих переговоров. Козероги смогут выбить себе наилучшие условия труда, договориться о важной сделке, найти новую работу.

Водолей

У Водолеев ожидается время успеха, но вместе с успехами обычно приходят и новые враги. Согласно прогнозам, лучше не менять планы в последнюю секунду. Важно планировать все заранее и неотступно следовать расписанию. Так можно будет минимизировать вероятность появления проблем. Успех в феврале сопутствует умеренности, а не излишеству, поэтому нужно не только работать, но и отдыхать.

Рыбы

У Рыб самым главным помощником станет сила осознанности. Понимание своих целей и желаний сделает Рыб очень сильными и продуктивными. Февраль — это время людей, которые прекрасно понимают, зачем они идут вперед, что они хотят получить, чего добиться. В любовных делах стоит избегать измен. Рыбы станут очень востребованными у противоположного пола, но тем, кто уже в отношениях, лучше не заводить интрижек на стороне. Скромность красит людей, особенно сейчас. Именно поэтому Рыбам нужно молчать о своих достижениях.

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