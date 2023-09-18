Гороскоп по картам Таро для всех знаков Зодиака на неделю с 18 по 24 сентября

Сентябрь близится к концу, и советы из старших карт Таро могут быть полезными для проведения оставшихся дней этого месяца с благополучием.

Расклады для каждого знака Зодиака на этой неделе помогут вам в планировании и достижении успеха.

Овен

На начало этой недели приходят неожиданные известия и события, которые невозможно предугадать. Карта “Колесо Фортуны” советует Овнам не спешить с выводами и найти гармонию, чтобы принимать правильные решения и принимать в подарок судьбы. Карта “Смерть” обещает новые приключения, но только если Овны смогут отпустить прошлое. Этот аркан напоминает нам, что жизнь меняется к лучшему, если примем перемены. В раскладе “Верховная Жрица” призывает представителей Знака не торопиться. В конце недели они смогут поймать удачу, если будут терпеливы и вступят в игру в нужный момент.

Телец

Аркан “Повешенный” советует Тельцам не волноваться, если некоторые дела не идут как задумано. Это время переключения внимания, чтобы не упустить драгоценное время. В середине недели, карта “Дьявол” говорит Тельцам быть готовыми к испытаниям. Нельзя давать волю слабостям и думать, что опрометчивые действия приведут к успеху. Риски можно снизить, действуя осторожно и не спеша. Аркан “Отшельник” призывает Тельцов заботиться о себе. Это время для заботы о здоровье и восстановления сил. Период покоя даст возможность с новой энергией взяться за дела.

Близнецы

В начале недели для Близнецов ожидается активное время. Карта “Колесница” предсказывает им решительный скачок вперед, который поможет им завершить сложное дело и заслужить заслуженное вознаграждение за свой труд. Аркан “Правосудие” указывает на удачное завершение проблем и быстрое разрешение ситуации. Важно помнить о честной борьбе, чтобы не подорвать свою репутацию и не позволить негативным эмоциям взять верх.

Конец недели, согласно карте “Отшельник”, настоятельно советует Близнецам уделить время далеко от суеты и шума. Этот аркан призывает заботиться о себе, восстанавливать силы и восстанавливать гармонию, прежде чем приступать к новым проектам.

Рак

Карта “Звезда” открывает неделю для Раков, указывая на благоприятное время. По этому аркану, препятствий на пути нет, и поэтому они могут продолжать свои дела с уверенностью в успехе. Аркан “Верховная жрица” подчеркивает важность прислушивания к своей интуиции. В середине недели могут возникнуть сложные ситуации, и победителями станут те, кто не спешит и верит в себя. В конце недели, согласно карте “Луна”, Раки могут рисковать заплутать. Совет аркана заключается в том, чтобы не доверять вымыслам и страхам, проверять информацию и не поддаваться на уловки недоброжелателей.

Лев

В начале недели, Львам предстоит принять выбор крайней важности, согласно карте “Влюбленные”. Этот аркан указывает на период испытаний и лишений, которые, однако, могут принести солидные награды в будущем. Главное – приложить усилия и не отклоняться от своего пути. Аркан “Дурак” говорит о новых возможностях, доступных только тем, кто смел и верит в свою удачу. Однако Львам важно помнить о своей ответственности, так как спонтанные шаги могут привести к затруднениям и удалению от желаемой цели. В раскладе “Мир” – карта, обозначающая завершение проблем и испытаний. Согласно этому аркану, Девам удастся найти общий язык с окружением, простить обиды и выбрать верный путь, который приведет к успеху и признанию.

Дева

Для Дев в начале недели важно сохранить чувство ответственности. Карта “Дьявол” указывает на потерю контроля и возможные проблемы, поэтому не следует упускать из виду важные детали и избегать спешки, чтобы обеспечить свою безопасность. Карта “Колесница” обещает Девам разрешение проблем. Она призывает не замедлять и вступать в борьбу. У Дев будет достаточно сил и знаний для преодоления последних этапов к достижению цели. Завершает неделю карта “Правосудие”. По этой карте важно помнить о честности и своем достоинстве. Нет смысла вступать в конфликты с теми, кто отрицательно настроен – лучше обойти их стороной.

Весы

Для Весов на этой неделе важно помнить, что нечестные сделки не принесут ничего положительного. Карта “Правосудие” говорит о возможном успехе, если они тщательно анализируют ситуацию и избегают спешки, чтобы избежать неприятных ошибок. Карта “Луна” обозначает появление загадок и тайн, которые станут явными. Весам предстоит решить, как правильно использовать новую информацию, чтобы избежать непредвиденных обстоятельств. Аркан “Влюбленные” символизирует необходимость сделать выбор, который они должны сделать сами. Весы должны быть готовы к небольшим жертвам, которые вскоре окупятся, поэтому нет необходимости бояться.

Скорпион

Аркан “Колесо Фортуны” в раскладе приносит Скорпионам положительные изменения и упорядочивает события. Скорпионам просто нужно остаться терпеливыми и позволить неизбежным событиям произойти. Карта “Император” предсказывает новые уровни успеха для представителей Скорпиона. Чтобы сохранить свой триумф, важно помнить о честности, мудро управлять своей судьбой и не считать себя лучше окружающих. В конце недели, аркан “Повешенный” призывает Скорпионов отложить некоторые планы и заняться другими делами. Вскоре отложенные задачи будут продвигаться без препятствий и помех.

Стрелец

Карта “Верховная жрица” напоминает Стрельцам, чтобы они провели неделю в спокойствии и без суеты. Этот аркан предупреждает, что необдуманные слова, поспешные действия и проявления негатива могут иметь серьезные последствия. Аркан “Иерофант” советует Стрельцам определить свои приоритеты, чтобы уделять время творческой работе и получать не только награду, но и ценные навыки. Завершая неделю, аркан “Правосудие” напоминает Стрельцам о том, что каждое их решение и действие оказывают влияние на будущее. Поэтому важно избегать ошибок, которые могут потребовать значительных усилий для их исправления.

Козерог

Карта “Луна” призывает Козерогов доверять себе и своей интуиции в начале недели. Совет этого аркана – не спешить с решениями и дождаться момента, когда будет самое подходящее время для действий. По карте “Верховная жрица” Козерогам следует не учитывать мнения окружающих и не поддаваться влиянию сторонних мнений. Важно доверять своей интуиции, чтобы не совершить ошибку при выборе пути и избежать тупиков. В конце недели, карта “Влюбленные” предсказывает Козерогам неотложный выбор, который повлияет на развитие событий. Однако важно помнить, что не стоит торопиться с решением, так как изменить его будет сложно.

Водолей

Карта “Влюбленные” указывает на необходимость выбора перед Водолеями. Этот аркан призывает к активным действиям, без которых представители этого знака не смогут обрести свое счастье. По карте “Умеренность”, Водолеям понадобится самоконтроль и сбалансированный подход. Путем поддержания такого образа жизни, они смогут привлечь успех и избежать неприятных ситуаций, вызванных спешкой или небрежным отношением к делам. Завершая неделю, аркан “Отшельник” предоставляет Водолеям возможность остаться наедине с собой, пересмотреть свои планы и восстановить свою энергию. Совет этой карты заключается в том, чтобы провести выходные спокойно, чтобы избежать переутомления.

Рыбы

Карта “Звезда” символизирует благоприятное время для Рыб, когда перед ними открываются все возможные пути и направления. Единственная вещь, которая может помешать им, это неосторожные действия, от которых стоит воздержаться. Аркан “Суд” указывает на успешное завершение сложного дела. Согласно этой карте, Рыбы смогут избавиться от проблем, которые их тяготили, и начать движение вперед к новым вершинам. По карте “Колесница”, Рыбы ожидает увлекательное и активное завершение недели. Эта карта обещает путешествия, новые знакомства, перспективные возможности и успешное завершение долгожданного проекта.