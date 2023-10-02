Эти карты могут помочь представителям разных знаков Зодиака определить свои цели и легко справляться с любыми трудностями, которые возникнут на их пути.

Овен

В начале недели, согласно карте “Отшельник”, Тельцам будет полезно насладиться спокойствием и уединением. Этот перерыв позволит им лучше определить свои приоритеты и своевременно изменить направление, если это станет необходимостью. Однако карта “Дьявол” напоминает Тельцам, что следует избегать потакания собственным капризам и импульсивным поступкам, так как это может только ухудшить их репутацию и создать дополнительные проблемы. На завершающей неделе, Аркан “Мир” обещает Тельцам спокойное продвижение в делах. Эта карта указывает на благоприятное разрешение трудностей, появление новых возможностей и заслуженные награды за их усилия.

Телец

Карта “Император” открывает перед Тельцами множество возможностей, но подчеркивает важность мудрых и обдуманных решений. Гордыня и стремление к власти могут привести к проблемам. “Иерофант” говорит о необходимости определения приоритетов и решения важных вопросов. Эта карта также подсказывает, что стоит прислушаться к мудрым советам наставников. И, наконец, карта “Отшельник” завершает октябрьскую неделю, призывая Тельцов уйти от шума и суеты, провести выходные в покое и восстановить свои силы. Карта также напоминает о необходимости пересмотреть планы и отказаться от устаревших задач.

Близнецы

Для Близнецов наступает неделя с повышенной ответственностью. Аркан “Луна” подчеркивает наличие внутренних сомнений, которые могут мешать принимать правильные решения. Карта советует довериться своей интуиции, чтобы избежать ошибок. Согласно карте “Суд”, у Близнецов в этой неделе ожидается долгожданное освобождение от проблем и трудностей. Это означает, что они смогут завершить сложные вопросы и даже выиграть судебные дела. Однако карта “Дьявол” предостерегает Близнецов от рискованных и необдуманных поступков, которые могут вызвать проблемы. В конце недели важно оставаться ответственными и осторожными, чтобы не попасть в тупик.

Рак

Для Раков позитивный Аркан “Солнце” обещает отличное начало недели, с возможностью улучшить свое материальное положение и начать новые проекты, не сомневаясь в своих способностях. Карта “Отшельник” призывает Раков взять паузу, чтобы уединиться и прояснить свои мысли, отдохнуть от суеты и определить свои дальнейшие действия. Также, согласно этому Аркану, возможны поездки для укрепления здоровья или отдыха. Аркан “Суд” завершает неделю для Раков и обещает долгожданные перемены, указывая на завершение трудностей и возможность начать что-то новое и увлекательное, а также избавиться от всего, что мешает счастливой жизни.

Лев

Согласно карте “Иерофант”, неделя начинается для Львов с возможности продвижения в делах. Этот Аркан указывает на благоприятный период для обучения и приобретения опыта под руководством мудрых коллег или наставников. Важно помнить о несении ответственности и честности. В середине недели, согласно карте “Верховная жрица”, Львам следует замедлить темп и взять небольшую паузу. Умение ждать терпеливо поможет им выбрать правильный момент и начать дела в самое подходящее время. Аркан “Императрица” предсказывает рост и развитие для Львов, что означает, что они могут с уверенностью приступить к запланированным задачам. Положительный исход работы будет обеспечен, если не спешить и не делить свои планы слишком многим.

Дева

В начале недели, согласно карте “Дурак”, Девам следует быть готовыми к неожиданным событиям в своей жизни. Этот Аркан призывает не отказываться от новых возможностей, однако при этом помнить об ответственности и осторожности. Середина недели, согласно карте “Умеренность”, подчеркивает важность замедления темпа, чтобы избежать ошибок и последующей коррекции. Практика медитации для достижения внутреннего равновесия может помочь Девам справиться с нервозностью. Карта “Влюбленные” указывает на необходимость внести изменения в свою жизнь путем принятия ответственных решений. Девы смогут улучшить свою жизнь, если решатся на этот ответственный шаг и будут действовать в своих интересах.

Весы

В начале недели, Весам будет легче справляться с трудностями, если они определят свои приоритеты и восполнят свои запасы энергии. Аркан “Отшельник” подчеркивает важность проведения времени наедине с собой, вдали от суеты, чтобы сделать правильный выбор. Согласно карте “Верховная жрица”, не следует торопиться в действиях. Карта предупреждает Весов, что спешка может быть вредной, и поэтому важно иметь терпение и доверять своей внутренней интуиции. В конце недели, согласно карте “Башня”, Весов ожидают резкие изменения, которые уже давно назревали. Совет этой карты заключается в том, чтобы не противиться этим переменам, чтобы не упустить новые возможности и не остаться в прошлом.

Скорпион

В начале недели, согласно карте “Суд”, Скорпионов ожидают долгожданные перемены, завершение сложного периода, победа в юридических вопросах и шанс выйти из тени конкурентов. Однако, при этом, важно действовать смело и уделять внимание своему моральному облику. По карте “Верховная жрица”, для достижения новых успехов Скорпионам помогут не только обдуманные решения, но и внимание к своей интуиции. Внутренний голос поможет им избежать неприятностей и не привлечь лишних проблем. Карта “Дьявол” предупреждает о предстоящих испытаниях, которые следует пройти с честью. Скорпионам потребуется умение сохранять спокойствие в сложных ситуациях и не уступать мимолетным искушениям.

Стрелец

Эта неделя обещает удачу для Стрельцов. Аркан “Звезда” символизирует период, когда на их пути нет серьезных препятствий. Это означает, что они могут с уверенностью заняться запланированными делами и ожидать заслуженного вознаграждения в конце пути. Карта “Суд” символизирует победу, что означает, что Стрельцы смогут успешно завершить сложные задачи и урегулировать конфликты. Их ответственность и мудрые решения помогут избежать необходимости исправлять ошибки и сохранят их репутацию. Неделю завершает аркан “Солнце”, который предостерегает Стрельцов от медленности и призывает смело приступить к новым проектам, чтобы не упустить возможности. С позитивным настроем и решимостью они смогут добиться новых вершин.

Козерог

В начале недели, согласно карте “Дурак”, Козерогам необходимо быть осторожными и бдительными. Судьба предоставит новые возможности, но небрежность или легкомыслие могут стать препятствием на пути к счастью. Аркан “Император” указывает, что в начале месяца Козероги смогут достичь новых вершин успеха, при условии, что они будут принимать мудрые решения и готовы работать в команде, оставив гордыню. Карта “Отшельник” напоминает Козерогам, что суета и спешка не помогут им найти счастье. Она призывает отдалиться от шума и суеты, чтобы пересмотреть планы и восстановить свои силы для будущей работы.

Водолей

Согласно карте “Сила”, представители данного Знака смогут успешно преодолевать трудности и легко выполнять поставленные задачи. Этот Аркан предсказывает процветание, при условии, что они не будут медлить и не будут зависеть от действий конкурентов. Карта “Императрица” означает начало периода процветания и развития, особенно в личной жизни. Для тех, кто ищет любовь, судьба предоставит возможность ее найти, а семейным парам – взаимопонимание. Завершая неделю, карта “Правосудие” указывает Водолеям на получение заслуженных наград. Также она призывает быть ответственными и соблюдать закон, чтобы избежать дополнительной работы над ошибками.

Рыбы

Аркан “Дьявол” для Рыб представляет вызов бороться с вредными привычками и зависимостями. По этой карте, удача ждет тех, кто умеет слушать голос разума и устоять перед соблазнами, которые могут испортить их жизнь. Карта “Солнце” говорит о славе и почете, которые Рыбы смогут достичь, если будут активно трудиться. Совет карты заключается в том, чтобы не бояться ответственности и действовать смело, чтобы не упустить предоставленные судьбой возможности. В конце недели, карта “Маг” подсказывает Рыбам использовать не только свои знания, но и полностью раскрывать свои таланты. Необычные и смелые решения могут открыть новые горизонты и помочь им обрести счастье.